Ελληνικά τραγούδια στο γήπεδο των Σέλτικς για χάρη του Αντετοκούνμπο (Video)

Ελληνικό χρώμα, παραδοσιακοί χοροί και ακούσματα ελληνικά στο ημίχρονο του αγώνα στη Βοστώνη για χάρη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Έλληνα αθλητή επικράτησε με 120-107 των Μπόστον Σέλτικς. Ίσως και να εμπνεύστηκε από το δρώμενο που έγινε στο ημίχρονο του αγώνα στο TD Garden.

Όταν οι δύο ομάδες ήταν στα αποδυτήρια, στο παρκέ του γηπέδου των Σέλτικς εμφανίστηκε μια χορευτική ομάδα Ελλήνων ομογενών η οποία χόρεψε το «Μακεδονία Ξακουστή» με τη μελωδία του τραγουδιού να πλημμυρίζει το TD Garden.

Don't worry y'all I got some of my cousins out here to perform a traditional Greek exorcism dance. We got this pic.twitter.com/Q6CPDGzbyK