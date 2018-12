Και έτσι και γιουβέτσι!

Μπαίνουμε (απ)αίσια στην τέταρτη χρονιά από την πιο επώδυνη μετάβαση που γνώρισε ο πολιτικός λόγος και ο ορθολογισμός. Η εμμονική παραληρηματική αντιπολιτευτική διαμαρτυρία μετατράπηκε σε μόνιμη κυβερνητική διαστρέβλωση, σε αυθεντικό παραλογισμό και ανενδοίαστο ψεύδος.

Ποτέ η πολιτική πραγματικότητα ακόμα και στις πλέον ευτελείς της εκδοχές, δεν γνώρισε παρόμοιας έκτασης έκπτωση. Η τεράστια και συνειδητή απάτη που βαφτίστηκε αυταπάτη σε έναν εκρηκτικό συνδυασμό με την ανήκεστη ανικανότητα, βύθισαν την χώρα, την πολιτική, την κοινωνία, την οικονομία, την ψυχολογία, την ηθική σε μια πρωτόγνωρη δυστοπική κατάσταση.

Το φάντασμα του ολοκληρωτισμού έλαβε σάρκα και οστά, στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Απέναντι σε αυτή την επέλαση, του αχαλίνωτου λαϊκισμού άντεξαν οι θεσμοί της Δημοκρατίας μας. Το τέρας του ολοκληρωτισμού ευτυχώς αποδείχτηκε κάλπικο, χθαμαλό κι ανίκανο – δίχως πολιτικές, ιδεολογικές, ηθικές αρχές κι αξίες: απλά λιγουρευόταν παθιασμένα την εξουσία!

Από την άνω και κάτω πλατεία σφιχταγκαλιασμένοι με τους Ναζί αντισυστημικούς, έδωσαν τον αγώνα τους -με τα ίδια συνθήματα και τις ίδιες πρακτικές- ενάντια στο «παλιό διεφθαρμένο σύστημα» με αποτέλεσμα να αντικαταστήσουν «τα κοινοβουλευτικά άνθη του κακού» με τα ευωδιαστά μπουμπούκια της πλατείας. Σχημάτισαν κυβέρνηση με ακροδεξιούς, ομοφοβικούς, αντισημίτες, ψεκασμένους, με την καθοριστική και θεσμική συνδρομή επίλεκτων στελεχών της Καραμανλικής πτέρυγας της ΝΔ, τοποθέτησαν καμιά πενηνταριά κυβερνητικά στελέχη πρώτης γραμμής του βαθέως ΠΑΣΟΚ, δέχτηκαν ψήφους στήριξης από την Χρυσή Αυγή, την Ένωση Κεντρώων του Λεβέντη και το Ποτάμι, και στελεχώθηκαν με σκληροπυρηνικούς σταλινικούς του ΚΚΕ. Δεν άφησαν τίποτα να πάει χαμένο. Την ίδια στιγμή, κατηγορούσαν με σφοδρότητα τα πολιτικά κόμματα για (φανταστικές) αθέμιτες συνεργασίες και ύποπτες συμπλεύσεις.

Διενήργησαν δημοψήφισμα κατά παράβαση των θεσμικών χρονικών ορίων, με ένα ερώτημα που ξεπερνούσε τα όρια της γελοιότητας:

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» (Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού) και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» (προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους)»…

….. «Εδώ σωπαίνουν τα πουλιά,

σωπαίνουν κι οι καμπάνες…» !

Ενοχοποίησαν και προσήψαν τους χυδαιότερους των χαρακτηρισμών στους αντιπάλους τους, κέρδισαν το δημοψήφισμα, το ίδιο βράδυ πανηγύρισαν έξαλλα για την συντριβή των γερμανοτσολιάδων μενουμευρωπαίων και λίγο πριν αλέκτωρ λαλήσει, αντέστρεψαν την λαϊκή βούληση της οποίας εμφανίζονται ως οι αδιαμφισβήτητοι πρεσβευτές, υιοθετώντας τις απόψεις των στιγματισμένων «γερμανοτσολιάδων μενουμευρωπαίων», ενώ σήμερα ο πρωθυπουργός ανενδοίαστα υπερηφανεύεται πως αποφάσισε γελοιοποιώντας την δημοκρατία, τους θεσμούς και τη λαϊκή βούληση, να σώσει την χώρα από την καταστροφή που ο ίδιος προκαλούσε. Πρόκειται για κλέφτη ιδεών, για εξολοθρευτή ιδεολογιών, για καταπατητή οραμάτων ή για κοινό απατεώνα;

Μέσα σε αυτήν την αποπνικτική δυστοπία με την συστηματική γκεμπελικής εμπνεύσεως αντιστροφή της πραγματικότητας, της αγοραίας πολιτικής «και έτσι και γιουβέτσι», καλούμαστε να απαντήσουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες!