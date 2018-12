Τεράστια γκάφα του Τραμπ: «Κάρφωσε» ειδική μονάδα του στρατού στο Ιράκ (Video)

Μπορεί η ξαφνική επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, σε βάση του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ να αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους άνδρες, ωστόσο, ειδικοί θεμάτων ασφαλείας «τραβάν τα μαλλιά τους», καθώς ο Τραμπ ενδεχομένως έκανε μια τεράστια και εξαιρετικά επικίνδυνη γκάφα.

Ποια είναι αυτή; Ενδεχομένως αποκάλυψε τη θέση και τα πρόσωπα των ανδρών μονάδας των διαβόητων Navy SEALS, των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, στοιχεία που είναι άκρως απόρρητα για λόγους ασφαλείας, τόσο των ανδρών, όσο και των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν.

Ο Τραμπ στο τέλος της επίσκεψής του στη βάση αλ-Ασάντ τράβηξε ένα βίντεο με τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί και σε κάποια φάση φαίνεται να κάνει νόημα σε κάποιους από αυτούς που είναι μέλη ομάδας Navy SEALS. Μάλιστα, ανέβασε το βίντεο στο Twitter!

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1