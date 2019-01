Αυτή η καινούργια ταινία σε στέλνει στο νοσοκομείο – Το επιβεβαιώνουν και από το Netflix (Video)

Μέσα σε μια μόλις εβδομάδα 45 εκατ. συνδρομητές του Netflix παρακολούθησαν την ταινία «Bird Box», αριθμός ρεκόρ. Πρόκειται για μια ταινία θρίλερ στην οποία πρωταγωνιστούν οι: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sarah Paulson.

Σύμφωνα με το σενάριο- και το βιβλίο- μια μυστηριώδης δύναμη απελευθερώνεται στη Γη. Όποιος την αντικρίσει θα πεθάνει και μέσα σε αυτό το εφιαλτικό σκηνικό μια γυναίκα και τα παιδιά της ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι στα τυφλα.

Κάπου εδώ αρχίζουν τα προβλήματα τόσο για τους ήρωες της ταινίας όσο και για τους θαυμαστές του «Bird Box», αφού στα social media ξεκίνησε ένα νέο trend με χρήστες να προκαλούν άλλους να ενδώσουν στο «Bird Boxchallenge».

H πρόκληση είναι οι χρήστες να μιμηθούν ήρωες της ταινίας οι οποίοι φέρουν σε πέρας όλες τις δραστηριότητές τους με τα μάτια κλειστά. Ήδη στο internet έχουν αναρτηθεί εκατοντάδες βίντεο, σύμφωνα με τον Guardian, στα οποία εμφανίζονται άτομα τα οποία αποδέχθηκαν την πρόκληση. Το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι να σκοντάφτουν, να πέφτουν από σκάλες.

Έτσι το Netflix αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση στην προσπάθεια του να...κρατήσει σώους και αβλαβείς όσους περισσότερους συνδρομητές μπορεί.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.