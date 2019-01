Ότι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο…iphone!

«What happens in Vegas, stays in Vegas» λέει η γνωστή φράση. Παραφράζοντας λοιπόν το… «Ότι συμβαίνει στο Λας Βέγκας, μένει στο Λας Βέγκας» η Apple βρήκε τον τρόπο να «τρολάρει» την ανταγωνιστική Android, αναφερόμενη στην ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών.

Μπορεί η Apple να μην συμμετέχει επίσημα στην τεχνολογική έκθεση CES στο Λας Βέγκας, αλλά ακόμη κι έτσι έκανε αισθητή την παρουσία της με μια τεράστια αφίσα δίπλα στην τεχνολογική έκθεση της CES στην οποία γράφει: «Ό,τι συμβαίνει στο iPhone σου, μένει στο iPhone».

Ο Αμερικανικός κολοσσός «παίζει» (σ’ έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του ξενοδοχείου Marriot) με τις ανησυχίες ότι τα φορητά android συστήματα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα όσον αφορά στην ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών τους απέναντι σε χάκερ ή ακόμη και την ίδια την κυβέρνηση, τη στιγμή που η Apple έχει επενδύσει στην ιδιωτικότητα των πελατών της.

Ενδεικτικό ότι είχε αρνηθεί ακόμη και στο FBI να ξεκλειδώσει το iPhone του εκτελεστή στο περιστατικό του Σαν Μπερναντίνο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν το Facebook είχε βρεθεί στο επίκεντρο λόγω του σκανδάλου της Cambridge Analytica, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, είχε πει:«Για μας η ιδιωτικότητα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν πρόκειται να επέμβουμε στην προσωπική σας ζωή».

Αξίζει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη διαφήμιση τοποθετήθηκε πλησίον του σιδηροδρόμου μονής τροχιάς στο Λας Βέγκας, που κατακλύζεται από διαφημίσεις της Google.

Όμως, η ειρωνεία από μέρους της Apple προχωρά κι ένα βήμα παραπάνω. Πρόσφατα, το ξενοδοχείο Marriot όπου τοποθετήθηκε η τεράστια αφίσα ανακοίνωσε ότι έπεσε θύμα κακόβουλης ηλεκτρονικής επίθεσης. Χάκερ κατόρθωσαν να αποσπάσουν από τους σέρβερ της γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων περισσότερα από 5,25 εκατ. στοιχεία διαβατηρίων.