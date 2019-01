Πενήντα συναυλίες για τα πενηντάχρονα των King Crimson

Σε τρεις ηπείρους θα γίνουν οι συναυλίες που θα δώσουν οι King Crimson για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος της prog-rock.

Η μπάντα σηματοδότησε την επέτειό της με ανάρτηση στον ιστότοπό της, στην οποία γράφουν για την πρώτη πρόβα των King Crimson στο υπόγειο του Fulham Palace Road Cafe, στο Λονδίνο, στις 13 Ιανουαρίου του 1969: «Αφού κουβάλησαν τον εξοπλισμό, κάτω από τις σκάλες, μέσα στο στενόχωρο δωμάτιο για πρόβες, ο Γκρεγκ Λέικ, ο Ίαν Μακντόναλντ, ο Μάικλ Τζάιλς, ο Ρόμπερτ Φριπ έβαλαν στο ρεύμα τα όργανά τους, και με τον Πίτερ Σίνφιλντ στα φώτα και τον ήχο, έπαιξαν και δούλεψαν για μιάμιση ώρα. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, η μπάντα έπαιζε στο Χάιντ Παρκ, στο ίδιο πρόγραμμα με τους Ρόλινγκ Στόουνς, μπροστά σε κοινό 500.000 ανθρώπων. Τον Οκτώβριο, το πρώτο άλμπουμ: Το In The Court of the Crimson King ήταν στο Top 5 των τσαρτς στο Ηνωμένο Βασίλειο, και λίγο μετά στο Top 30 των αμερικανικών τσαρτς, καθώς και στο No 1 σε ένα ιαπωνικό τσαρτ - εκτοπίζοντας το Abbey Road. Τον Δεκέμβριο, μετά από σειρά συναυλιών στις ΗΠΑ που κατέληξε στο Fillmore West στο Σαν Φρανσίσκο, η πρώτη σύνθεση του συγκροτήματος κατέρρευσε. Αλλ' αυτό ήταν μόνον η αρχή...»

Εορτάζοντας τα γενέθλια, αργότερα μέσα στο 2019, η μπάντα θα κυκλοφορήσει ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ (με το ανάλογο σάουντρακ), το «Cosmic F*Kc». Θα υπάρξει σειρά επανεκδόσεων σε CD, DVD, Blue Ray και βινύλιο. Κάθε βδομάδα, και για πενήντα βδομάδες, οι King Crimson θα διαθέτουν ψηφιακά «μια καινούργια, σπάνια ή εναλλακτική εκδοχή κομματιού από τον κατάλογο των KC» που θα συνοδεύεται από εισαγωγή από τον μάνατζερ και παραγωγό του συγκροτήματος Ντέιβιντ Σίνγκλετον. Το πρώτο, μια ραδιοφωνική εκδοχή του «21st Century Schizoid Man» (του 1969) είναι ήδη διαθέσιμο για streaming.

Πολλά υπόσχεται η φετινή χρονιά για τους λάτρεις της μπάντας. Το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους, το «The Power to Believe» είναι 16 χρόνων και τα τελευταία χρόνια, οι King Crimson κυκλοφόρησαν μόνον μια σειρά από live άλμπουμ, με πιο τελευταίο το «Meltdown: Live in Mexico City», πέρυσι.

