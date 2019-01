Η Μισέλ Ομπάμα έγινε 55 και το Hollywood δεν σταμάτησε τις ευχές (Photos)

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, γιόρτασε τα 55α γενέθλιά της και τα προφίλ της στα social media γέμισαν με ευχές και μηνύματα αγάπης.

Φυσικά, τα βλέμματα έπεσαν στα τρυφερά tweet του συζύγου της, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και της φίλης της, Beyonce. Αμφότεροι, επέλεξαν να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του παρελθόντος με το «τιμώμενο πρόσωπο», με τον Μπαράκ Ομπάμα να γράφει:

I knew it way back then and I’m absolutely convinced of it today — you’re one of a kind, @MichelleObama. Happy Birthday! pic.twitter.com/ejqm0uC9J4