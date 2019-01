Έπαθε «έκτη αίσθηση» ο Μέρτενς - Ο «φανταστικός του φίλος» τον σηκώνει κάθε φορά που πέφτει (Video)

Είθισται στο μπάσκετ όταν ένας παίκτης πέφτει στο παρκέ, οι συμπαίκτες του να σπεύδουν να του δώσουν χείρα βοηθείας για να σηκωθεί, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο το ομαδικό πνεύμα που τους διακατέχει!

Δεν ξέρουμε αν ο Ντρίες Μέρτενς έχει επηρεαστεί από την ταινία «έκτη αίσθηση» ή απλά ζηλεύει την ομαδικότητα που δείχνουν στο μπάσκετ, σημασία έχει όμως ότι ο ποδοσφαιριστής της Νάπολι δεν πτοείται γιατί έχει μαζί του τον «φανταστικό του φίλο» να τον ακολουθεί και να τον σηκώνει κάθε φορά που πέφτει!

Τον παρουσίασε αρχικά στο νικηφόρο ματς με τη Μπολόνια πριν από 1,5 χρόνο…

Dries #Mertens casually getting a hand up from an imaginary friend #Napoli pic.twitter.com/IJRFq8gbjV