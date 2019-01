Χάος στη Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναγνώρισε ως πρόεδρο τον Γκουάιντο - Μαδούρο προς στρατό: Πειθαρχία, θα θριαμβεύσουμε

«Μπουρλότο» στη Βενεζουέλα και ευρύτερα στη Λατινική Αμερική βάζει ο Τραμπ, προχωρώντας στην αναγνώριση του επικεφαλής της συντηρητικής, φιλοαμερικανικής αντιπολίτευσης ως πρόεδρο της χώρας.

Πρόκειται για μία κίνηση που είχε προαναγγελθεί προ ημερών και στην οποία εν τέλει ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Για τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος της Βενεζουέλας πλέον είναι ο Χουάν Γκουάιντο, παρά το γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη πριν λίγους μήνες και ορκίστηκε στις 10 Ιανουαρίου.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα διακόπτει τις διπλωματικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ και έδωσε χρονικό διάστημα 72 ωρών στο αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό να αποχωρήσει από την χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ερώτηση που του τέθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν εξετάζει την αποστολή του αμερικανικού στρατού στην Βενεζουέλα, απάντησε: «Δεν εξετάζουμε τίποτε, αλλά όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι».

Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη πολυπληθής διαδήλωση της αντιπολίτευσης εναντίον του Νικολά Μαδούρο στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Χθες σε ολονύχτιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών της αντιπολίτευσης έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι.

Ο Νικολάς Μαδούρο ζήτησε από το στρατό της χώρας να διατηρήσει την ενότητα και την πειθαρχία, μετά αφότου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χουάν Γκουαϊδο αυτοανακηρύχθηκε προσωρινός πρόεδρος της χώρας και ζήτησε την στήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

"Θα θριαμβεύσουμε απέναντι σε αυτό, θα βγούμε νικητές", είπε ο Μαδούρο στους υποστηρικτές του έξω από το προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στο Καράκας καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδηλώνουν σε όλη τη χώρα υπέρ ή κατά της κυβέρνησης του Σοσιαλιστική προέδρου.

Ο Μαδούρο κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να διεξάγει πραξικόπημα.

Με ανακοίνωσή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει «όλο το βάρος της οικονομικής και διπλωματικής δύναμης των ΗΠΑ για να ασκήσει πιέσεις για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Βενεζουέλα» και ενθάρρυνε άλλες κυβερνήσεις στο δυτικό ημισφαίριο να αναγνωρίσουν επίσης τον Γκουαϊδό.

«Σήμερα, αναγνωρίζω επισήμως τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας Χουάν Γκουάιντο, ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας», υπογραμμίζει η ανακοίνωση Τραμπ.

Χαρακτήρισε την ηγεσία Μαδούρο «παράνομη» ενώ ανέφερε ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει με θάρρος εκφραστεί κατά του Μαδούρο και του καθεστώτος του, απαιτώντας ελευθερία και τον σεβασμό της έννομης τάξης. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση Τραμπ, Καναδός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Οτάβα σχεδιάζει να αναγνωρίσει και αυτή με την σειρά της τον Γκουαϊντο ως νέο πρόεδρο της χώρας.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK