«Μπουρλότο» Τραμπ στη Βενεζουέλα: Αναγνώρισε ως πρόεδρο τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης

«Μπουρλότο» στη Βενεζουέλα και ευρύτερα στη Λατινική Αμερική βάζει ο Τραμπ, προχωρώντας στην αναγνώριση του επικεφαλής της συντηρητικής, φιλοαμερικανικής αντιπολίτευσης ως πρόεδρο της χώρας.

Πρόκειται για μία κίνηση που είχε προαναγγελθεί προ ημερών και στην οποία εν τέλει ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας). Για τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρος της Βενεζουέλας πλέον είναι ο Χουάν Γκουάιντο, παρά το γεγονός ότι ο Νικολάς Μαδούρο επανεξελέγη πριν λίγους μήνες και ορκίστηκε στις 10 Ιανουαρίου.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από άλλες κυβερνήσεις να τον ακολουθήσουν, αναγνωρίζοντας τον Γκουάιντο.

Χαρακτήρισε την ηγεσία Μαδούρο «παράνομη» ενώ ανέφερε ότι «ο λαός της Βενεζουέλας έχει με θάρρος εκφραστεί κατά του Μαδούρο και του καθεστώτος του, απαιτώντας ελευθερία και τον σεβασμό της έννομης τάξης.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK