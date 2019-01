Australian Open: Έχασε ο Τσιτσιπάς στον τελικό ο Ναδάλ

Στα ημιτελικά ολοκληρώθηκε η εκπληκτική παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στο Αυστραλιανό όπεν.

Ο πρώτος Έλληνας τενίστας που έφτασε στην τετράδα ενός γκραντ σλαμ, ηττήθηκε με 3-0 από έναν μεγάλο άσο και σαφώς ανωτέρο στο παιχνίδι, τον Ράφαελ Ναδάλ. Ο 32χρονος Ισπανίος άσος, κάτοχος 17 τίτλων γκραν σλαμ, δεν άφησε πολλά περιθώρια στον αντίπαλό του και προκρίθηκε στον τελικό.

Στο πρώτο σετ του ημιτελικού, έσπασε δύο φορές το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και το πήρε με 6-2. Στο δεύτερο σετ έσπασε μια φορά το σερβίς του Έλληνα τενίστα και το πήρε με 6-4 κι στο τρίτο σετ ήταν σαρωτικός και το πήρε με 6-0.

Με 6-2 ο Ράφα Ναδάλ πήρε το πρώτο σετ, σε 31 λεπτά, κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, στον ημιτελικό του Australian Open.

Ο Ισπανός ήταν γρήγορος, επιθετικός και έβρισκε λύσεις σε όλα τα χτυπήματα του Στέφανου.

Στο δεύτερο σετ, ο Ναδάλ επικράτησε με 6-4, προηγείται 2-0 και βρίσκεται ένα σετ μακριά από την πρόκριση.

Ο Τσιτσιπάς το πάλεψε στο δεύτερο σετ, αλλά στο 4-4, ο Ναδάλ έκανε μπρέικ και έκανε το 6-4.

Ο μόλις 20 ετών και 6 μηνών Έλληνας αθλητής ζει εδώ και ένα χρόνο την μια «ιστορική» στιγμή μετά την άλλη και μάλιστα σε ένα άθλημα παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπου η Ελλάδα είχε περιπτώσεις αθλητών που διακρίθηκαν, αλλά ως μεμονωμένες, χωρίς διάρκεια και χωρίς συνέχεια, κοινώς σε ένα άθλημα, το τένις, όπου η χώρα μας δεν έχει παράδοση κι ας πήρε κάποτε μετάλλια στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896! Πριν συμπληρώσει τα 21 του χρόνια ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ήδη ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών!

Από αυτό το «big-3», μόνο τον Ραφαέλ Ναδάλ δεν έχει καταφέρει να νικήσει ακόμη, κι αυτόν ακριβώς αντιμετωπίζει τώρα

Δύο φορές έχουν βρεθεί οι δυό τους αντιμέτωποι, και τις δύο σε τελικούς (Βαρκελώνη και Τορόντο) και τις δύο νίκησε ο μεγάλος Ισπανός άσος.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί με ανοιχτή οροφή. Υπήρχε η σκέψη να διεξαχθεί με κλειστή λόγω της έντονης ζέστης.

Η αναμέτρηση

Ό,τι και να γίνει πάντως, ο Τσιτσιπάς ήδη έχει φτάσει στην επιτυχία, ήδη αντιμετωπίζεται διεθνώς ως ένας τενίστας που το μέλλον διαγράφεται λαμπρό μπροστά του, ήδη μέχρι εδώ ζει το όνειρό του, όπως ο ίδιος είπε, κι αν ακόμη δεν καταφέρει τώρα να δώσει συνέχεια σε αυτό το όνειρο με την συμμετοχή του σε έναν τελικό γκραν σλαμ, θεωρείται πλέον σίγουρο πως θα τα καταφέρει σε κάποιο άλλο και σύντομα μάλιστα! Γιατί ως τενίστας δείχνει να μην έχει «ταβάνι» και πως η κορυφή γι’ αυτόν δεν είναι πλέον κάτι άπιαστο ή απίθανο!

Κάτοχος 17 τίτλων γκραν σλαμ ο 32χρονος Ραφαέλ Ναδάλ, αλλά μόνο ένα στο όπεν της Αυστραλίας (2009), έχει φτάσει άλλες πέντε φορές στα ημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης και μόνο μία δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, το 2008, όταν έχασε από τον 23χρονο -τότε- Γάλλο Τζο Βιλφρέντ Τσονγκά. Συνολικά μέχρι φέτος «μετράει» στην Μελβούρνη 60 νίκες-12 ήττες και το εκπληκτικό ποσοστό 83,3%! Στα αξιοσημείωτα όμως το ότι προέρχεται από τραυματισμό, που στάθηκε αφορμή να μην αγωνιστεί τους τελευταίους τρεις μήνες του 2018 και αυτός ακριβώς ήταν και ο λόγος που έπεσε από την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης και βρέθηκε στο νο 2, πίσω από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Από την άλλη μεριά, ο 20χρονος Στέφανος Τσιτσιπας, διαγράφει ήδη την καλύτερη παρουσία του σε ένα γκραν σλαμ, καθώς στο Γουίμπλεντον έχει φτάσει έως τον Δ’ γύρο, ενώ σε Ρολάν Γκαρός και Αμερικανικό όπεν σταμάτησε στον Β’ γύρο. Όμως ήδη έχει καταγράψει επτά νίκες απέναντι σε αθλητές που βρίσκονταν στο «top-10» της παγκόσμιας κατάταξης.

Στη διαδρομή του έως τα ημιτελικά, απέκλεισε διαδοχικά τον Ιταλό Ματέο Μπερετίνι (νο 54) με 3-1, τον Σέρβο Βίκτρο Τρόιτσκι (νο 200) με 3-1, τον Γεωργιανό Νικολόζ Μπασιλασβίλι (νο 20) με 3-1, τον Ελβετό Ρότζερ Φέντερερ (νο 3) με 3-1 και τον Ισπανό Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, επίσης με 3-1. Σε όλα τα ματς δηλαδή είχε το ίδιο σκορ!

Από την δική του μεριά ο Ραφαέλ Ναδάλ, δεν έχει χάσει μέχρι στιγμής ούτε ένα σετ σε όλο το τουρνουά! Απέκλεισε διαδοχικά με 3-0 τον Αυστραλό Τζέιμς Νάκγουορθ (νο 237), τον επίσης Αυστραλό Μάθιου Έμπντεν (νο 48), και τρίτο Αυστραλό, τον Άλεξ Ντε Μινάουρ (νο 29), τον Τσέχο Τόμας Μπέρντιχ (νο 57) και τον Αμερικανό Φράνσις Τιαφό (νο 39).

Στο άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης, ο 24χρονος Γάλλος Λούκας Πουίγ (νο 31), θα αναμετρηθεί με τον 31χρονο Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν είναι απλώς το νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά μαζί με τον Αυστραλό Ρόι Έμερσον και τον Ελβετό Ρότζερ Φέντερερ είναι οι πολυνίκες της διοργάνωσης με 6 τίτλους έκαστος. Ο Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει το τρόπαιο τις χρονιές 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 και φιλοδοξεί φέτος να το κατακτήσει για 7η φορά και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών στο Αυστραλιανό όπεν.