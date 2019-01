Έρχεται νέο ντοκιμαντέρ για τους Beatles από τον Πίτερ Τζάκσον

Ο διάσημος σκηνοθέτης έχει στη διάθεσή του 55 ώρες οπτικού και 140 ώρες ηχητικού υλικού (κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων για το «Let it Be») ώστε να μπορέσει να επεξεργαστεί και να διαλέξει τα κατάλληλα αποσπάσματα και να φτιάξει το ντοκιμαντέρ που επιθυμεί για το θρυλικό συγκρότημα.

Ο Πίτερ Τζάκσον συνεργάζεται με την δισκογραφική εταιρεία των Beatles, Apple, και έχει την έγκριση του Πολ Μακ Κάρτνεϋ και του Ρίνγκο Σταρ, των δυο εν ζωή σκαθαριών, αλλά και της Γιόκο Όνο - Λένον και της Ολίβια Χάρισον. «Είναι σαν μια χρονομηχανή που μας μεταφέρει πίσω στο 1969 και καθόμαστε σε ένα στούντιο να παρακολουθούμε αυτούς τους τέσσερις φίλους να φτιάχνουν μαζί υπέροχη μουσική» σχολίασε ο Πίτερ Τζάκσον, που χαρακτήρισε «ιστορικό θησαυρό» το υλικό που έχει στα χέρια του.

Το ντοκιμαντέρ προσέλκυε πάντα τους θαυμαστές του συγκροτήματος καθώς σε αυτό καταγράφονται οι Beatles σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις εντός της μπάντας είχαν γίνει εμφανείς, ανάμεσα στις οποίες και η απόφαση του Τζόρτζ Χάρισον να φύγει μετά από λίγες μέρες γυρισμάτων.

Υπενθυμίζουμε πως το Let it Be υπήρξε ο τελευταίος δίσκος του θρυλικού συγκροτήματος από το Λίβερπουλ και κυκλοφόρησε το 1970.