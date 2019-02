Mε «άρωμα» του 1960 η Κένταλ Τζένερ στο Vogue Italia

Η Κένταλ Τζένερ μεταμορφώθηκε σε βασίλισσα της δεκαετίας του 1960 σε νέα φωτογράφιση για το Vogue Italia.

Το μοντέλο, μέλος της οικογένειας Καρντάσιανς – Τζένερ που πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε μία πρόγευση από τη φωτογράφιση.

Σε μία από τις φωτογραφίες η Κένταλ Τζένερ με μακιγιάζ των 60’ς φοράει μόνο γάντια, σκουλαρίκια και λευκά ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Σε άλλη φωτογραφία θυμίζει ντίβα της δεκαετίας του ‘60.

«Σας είπα ότι ήταν δράμα» έγραψε η Τζένερ στο Instagram ευχαριστώντας την ομάδα της ιταλικής έκδοσης του Vogue.

Παρ’ ότι στις φωτογραφίες που ακολουθούν φοράει περισσότερα ρούχα, το δραματικό στοιχείο αναδεικνύεται στο σκηνικό και στις μάρκες των ενδυμάτων.

Η Τζένερ έδωσε το περασμένο Σαββατοκύριακο στους ακόλουθους της στο Instagram τη δυνατότητα να δουν στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης.

«Περιμένω…» έγραψε σε λεζάντα ενός βίντεο που δημοσίευσε.

Υπεύθυνοι για τη φωτογράφιση ήταν οι σούπερ σταρ Mert Alas και Marcus Piggot, οι οποίοι αιχμαλώτισαν με τον φακό τους το μοντέλο σε στυλ που θυμίζει Jackie O, καθώς και με εσώρουχα μέσα σε μια μπανιέρα.

Πριν από μέρες, η Κένταλ Τζένερ αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού της στο Instagram ότι θα είναι στο εξώφυλλο του Vogue Italia και ότι η φωτογράφιση ήταν μία από τις αγαπημένες της. «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα!» έγραψε.

