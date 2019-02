Διακεκριμένη οικονομολόγος έπαθε… Femen – To Brexit την έβγαλε από τα ρούχα της (Video)

Τα ρούχα της έβγαλε σε ένδειξη διαμαρτυρίας η διακεκριμένη οικονομολόγος Βικτόρια Μπέιτμαν, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξής της για το Brexit, αφήνοντας τον δημοσιογράφο με το στόμα ανοιχτό.

Ο δημοσιογράφος είπε «ω, βλέπω ότι είστε γυμνή». Στη συνέχεια, η Βικτόρια Μπέιτμαν προκάλεσε σε γυμνό ντιμπέιτ τον βουλευτή των συντηρητικών Τζέικομπ Ρις-Μογκ.

Η ακαδημαϊκός που διδάσκει στο Κέιμπριτζ μίλησε για τις τραγικές, όπως είπε, επιπτώσεις της εξόδου της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Στο σώμα της η οικονομολόγος είχε γράψει την φράση «το Brexit αφήνει την Βρετανία γυμνή». Η κίνησή της αυτή θυμίζει αρκετά τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρεται το κίνημα των Femen στην Ευρώπη.

