BAFTA 2019: Θρίαμβος για τον Λάνθιμο με το «The Favourite» - Έφυγε με 7 βραβεία από το Royal Albert Hall

Με 7 βραβεία BAFTA έφυγε ο Γιώργος Λάνθιμος με την ταινία «The Favourite» από το Royal Albert Hall.

H ταινία του κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας, το βραβείο «Ά Γυναικείου Ρόλου» με την πρωταγωνίστρια Ολίβια Κόλμαν, το βραβείο Καλύτερου Σχεδιασμού Παραγωγής, το βραβείο Καλύτερου Μακιγιάζ, το βραβείο στην κατηγορία «Β γυναικείου ρόλου» στο οποίο και ήταν υποψήφια η Ρέιτσελ Βάις, το βραβείο του καλύτερου «Πρωτότυπου Σεναρίου» και το βραβείο στην κατηγορία «Κουστούμια».

«Αναγνωρίζονται και οι συνεργάτες μου»



«Φτιάξαμε μια πολύ βρετανική ταινία, η υπόθεση είναι πολύ βρετανική», σχολίασε νωρίτερα ο Έλληνας σκηνοθέτης, μιλώντας στο Reuters από το κόκκινο χαλί των BAFTA 2019.

«Είναι θαυμάσιο επειδή αναγνωρίζονται και οι συνεργάτες μου και για αυτό είμαι πολύ υπερήφανος», πρόσθεσε.



Υπενθυμίζεται ότι η ταινία του έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες υποψηφιότητες των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου με συνολικά 12 στις κορυφαίες κατηγορίες.

Στον Αλφόνσο Κουαρόν για το Roma το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας πήγε στον Αλφόνσο Κουαρόν για την ταινία του «Roma». Το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου κέρδισε ο Ράμι Μάλεκ για την ερμηνεία του ως Φρέντι Μέρκιουρι στην ταινία Bohemian Rhapsody.

Τη βραδιά παρουσίασε για δεύτερη χρονιά η ηθοποιός Joanna Lumley, βραβευμένη με δύο BAFTA Βραβεία και υποψήφια για ένα Tony.

Αναλυτικά οι νικητές για τα βρετανικά βραβεία BAFTA 2019:

Σκηνοθεσία: Alfonso Cuaron, “Roma”

Α' Ανδρικού Ρόλου: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Α' Γυναικείου Ρόλου: Olivia Colman, “The Favourite”

Β' Ανδρικού Ρόλου: Mahershala Ali, “Green Book”

Β' Γυναικείου Ρόλου: Rachel Weisz, “The Favourite”

Σεναρίου: “The Favourite,” Deborah Davis, Tony McNamara

ADAPTED SCREENPLAY

“BlacKkKlansman,” Spike Lee, David Rabinowitz, Charlie Wachtel, Kevin Willmott

ORIGINAL MUSIC

“A Star is Born,” Bradley Cooper, Lady Gaga, Lukas Nelson

DOCUMENTARY

“Free Solo,” Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Shannon Dill, Evan Hayes

FILM NOT IN THE ENGLISH LANGUAGE

“Roma,” Alfonso Cuarón, Gabriela Rodríguez

ANIMATED FILM

“Spider-Man: Into the Spider-Verse,”Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, Phil Lord

OUTSTANDING BRITISH FILM

“The Favourite,” Yorgos Lanthimos, Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Deborah Davis, Tony McNamara

CINEMATOGRAPHY

“Roma,” Alfonso Cuarón

COSTUME DESIGN

“The Favourite,” Sandy Powell

EDITING

“Vice,” Hank Corwin

PRODUCTION DESIGN

“The Favourite,” Fiona Crombie, Alice Felton

MAKE UP & HAIR

“The Favourite,” Nadia Stacey

SOUND

“Bohemian Rhapsody,” John Casali, Tim Cavagin, Nina Hartstone, Paul Massey, John Warhurst

SPECIAL VISUAL EFFECTS

“Black Panther,” Geoffrey Baumann, Jesse James Chisholm, Craig Hammack, Dan Sudick

OUTSTANDING DEBUT BY A BRITISH WRITER, DIRECTOR OR PRODUCER

“Beast,” Michael Pearce (Writer/Director), Lauren Dark (Producer)

BRITISH SHORT ANIMATION

“Roughhouse,” Jonathan Hodgson, Richard Van Den Boom

BRITISH SHORT FILM

“73 Cows,” Alex Lockwood

EE RISING STAR AWARD (VOTED FOR BY THE PUBLIC)

Letitia Wright

OUTSTANDING BRITISH CONTRIBUTION TO CINEMA (PREVIOUSLY ANNOUNCED)

Elizabeth Karlsen and Stephen Woolley, Number 9 Films