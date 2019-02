Ο Μπέρνι επιστρέφει: Ανακοίνωσε υποψηφιότητα για το 2020 ο Σάντερς

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ.

Ο 77χρονος Σάντερς ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχωρούσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Βερμόντ, της πολιτείας στην οποία εξελέγη.

"Θα ήθελα πρώτα να ενημερώσω τους κατοίκους του Βερμόντ", σημείωσε μιλώντας στον δημόσιο ραδιοσταθμό της πολιτείας αυτής στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

I'm running for president. I am asking you to join me today as part of an unprecedented and historic grassroots campaign that will begin with at least 1 million people from across the country. Say you're in: https://t.co/KOTx0WZqRf pic.twitter.com/T1TLH0rm26