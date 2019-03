Η Stella McCartney κινητοποιεί διασημότητες υπέρ του τροπικού δάσους της Σουμάτρας (Video)

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια Στέλα Μακ Κάρτνεϊ παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας στην Όπερα της γαλλικής πρωτεύουσας μια κολεξιόν ραμμένη σε μεγάλο βαθμό από επαναχρησιμοποιημένα υφάσματα και ρούχα, ενώπιον διασημοτήτων ανάμεσά τους η 'Οπρα Γουίνφρεϊ.

Η χορτοφάγος σχεδιάστρια επωφελήθηκε από το ντεφιλέ της στο πλαίσιο της διοργάνωσης Paris Fashion Week για να προσελκύσει την προσοχή στην εκστρατεία της στο Instagram #ThereSheGrows για τη διάσωση του τροπικού δάσους της Σουμάτρας. Ένα μοντέλο που φορούσε παλτό από συνθετικό δέρμα άνοιξε την παρουσίαση.

Η Ρωσίδα Ναταλία Βοντιάνοβα, τοπ μόντελ και φιλάνθρωπος, είχε σε τατουάζ ένα "SOS" στο μάγουλό της. Άλλα μοντέλα είχαν τατουάζ με διάφορα σλόγκαν όπως "Green is the new black" (Το πράσινο είναι το νέο μαύρο).

Οι σταρ του Χόλιγουντ Γκουίνεθ Πάλτροου, Ντρου Μπάριμορ και Ρούνεϊ Μάρα όπως και η τραγουδίστρια Πινκ μετέχουν ήδη στην εκστρατεία #ThereSheGrows για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την καταστροφή των δασλών αυτής της μοναδικής περιοχής που θυσιάζονται για φυτείες φοινικέλαιου.

Η σχεδιάστρια χρησιμοποίησε υφάσματα vintage για πολλά φορέματα, σε χρώματα μπλε, κίτρινο, ροζ και μαύρο. Το πιο εντυπωσιακό κομμάτι της κολεξιόν ήταν ένα πολύχρωμο φόρεμα φτιαγμένο από T-shirts, κομμένα σε λωρίδες, τις οποίες η σχεδιάστρια έδεσε και στη συνέχεια έπλεξε. Τα σκουλαρίκια παραπέμπουν σε αναλώσιμα γραφείου, όπως οι συνδετήρες.

Το ντεφιλέ ήταν μικτό, γυναίκες και άνδρες, και ανέδειξε τα χοντρά μπορντό παλτό από ψεύτικη γούνα, συνδυασμένα με μπότες Hunter από καουτσούκ, οι οποίες σύμφωνα με την Στέλα Μακ Κάρτνεϊ είναι οι πιο γερές που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Ο σύζυγός της 'Αλασντερ Ουίλις είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της σκωτσέζικης υποδηματοποιίας.

Η 'Οπρα Γουίνφρεϊ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι της άρεσε το ντεφιλέ και ότι "στηρίζει απόλυτα την εκστρατεία" για τη διάσωση του δάσους στην Ινδονησία, του μόνου μέρους στον πλανήτη όπου συμβιώνουν τίγρεις, ρινόκεροι, ελέφαντες και ουραγκοτάγκοι.

Το τοπ μόντελ Κάρλι Κλος καθόταν στην πρώτη σειρά για να στηρίξει την πρωτοβουλία.