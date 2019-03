Η Κάιλι Τζένερ είναι η νεότερη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Η Κάιλι Τζένερ αναδείχθηκε ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος όλων των εποχών από το περιοδικό Forbes, χάρη στην άκρως επιτυχημένη εταιρεία καλλυντικών που ίδρυσε πριν από τρία χρόνια.

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, η ετεροθαλής αδελφή των αστέρων των αμερικανικών τηλεριάλιτι Κιμ, Κλόι και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν κέρδισε μια θέση στον ετήσιο κατάλογο του Forbes με τους δισεκατομμυριούχους παγκοσμίως, αφού ξεκίνησε την εταιρεία της Kylie Cosmetics το 2015 λανσάροντας σετ μακιγιάζ για τα χείλη, στην τιμή των 29 δολαρίων, που περιελάμβαναν κραγιόν και μολύβι για τα χείλη στις ίδιες αποχρώσεις.

Το Forbes την ανακήρυξε τόσο τη νεότερη δισεκατομμυριούχο στον κόσμο όσο και τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο όλων των εποχών.

Το περιοδικό διακρίνει τους δισεκατομμυριούχους που κληρονόμησαν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους κι εκείνους που έφτιαξαν μόνοι τους τις περιουσίες τους. Η Κάιλι βρίσκεται στη 2.057η θέση.

Πέρυσι, η Kylie Cosmetics είχε κέρδη 360 εκατομμυρίων δολαρίων από τις πωλήσεις των προϊόντων της, σύμφωνα με το Forbes. Η Τζένερ, που έχει μια κόρη ενός έτους, κατέχει το 100% της εταιρείας.

Κερδίζει επίσης χρήματα από διαφημίσεις και τις εμφανίσεις της στο τηλεριάλιτι Keeping Up with the Kardashians.