Αυτός είναι ο «σφαγέας της Ουτρέχτης» - Τούρκος 37 ετών αναζητείται από τις αρχές (Photos)

Ένας 37χρονος, γεννημένος στην Τουρκία, ο Γκεκμάν Τανίς, είναι ο ύποπτος για την επίθεση στην Ουτρέχτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ολλανδικής αστυνομίας, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και φωτογραφία του υπόπτου.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu