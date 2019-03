Έλτον Τζον: Γιόρτασε τα 72α γενέθλιά του (Video)

Ο Έλτον Τζον έκανε μια πολύ ιδιαίτερη ανακοίνωση με αφορμή τα 72α του γενέθλια.

Ο Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και πιανίστας γιόρτασε την ξεχωριστή μέρα, τη Δευτέρα 25 Μαρτίου κοινοποιώντας το εξώφυλλο και τον τίτλο της πρώτης αυτοβιογραφίας του με τίτλο «Me».

Ο Έλτον Τζον κοινοποίησε ένα σύντομο βίντεο στο Twitter αστειευόμενος: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που κάποιος βλέπει αυτό, εκτός από εμένα, βέβαια».

Το «Me» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου 2019.

Ο τόμος που έχει γράψει ο μύθος της κλασσικής ροκ μαζί με τον συγγραφέα και κριτικό μουσικής, Αλέξη Πετρίδη, θα εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Pan Macmillan στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον Henry Holt στις ΗΠΑ.

Ο Τζέρεμι Τρεβάθαν από τον Pan Macmillan έκανε λόγο για μια «απίστευτα ειλικρινή, αστεία και προσωπική ιστορία». «Ως βιβλίο, απλά προσφέρει περισσότερα απ’ όσα θα μπορούσαμε ποτέ να ελπίσουμε ότι θα προσφέρει. Είναι ειλικρινές, ειρωνικό, συγκινητικό, αποκαλυπτικό και ο αναγνώστης, αισθάνεται ότι ο Έλτον κάθεται εκεί, κοιτάζοντάς τον στα μάτια , γελώντας και μιλώντας απευθείας μαζί του - και είναι τόσο μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την παρέα. Εγγυώμαι απολύτως ότι αυτά θα είναι τα απομνημονεύματα της δεκαετίας».

Η ζωή του Έλτον Τζον είναι επίσης θέμα της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας «Rocketman» που προγραμματίζεται να αρχίσει να προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Μαϊου.

Ο τραγουδιστής αυτό το διάστημα δίνει συναυλίες στο πλαίσιο της τελευταίας, όπως έχει δηλώσει, περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road» που άρχισε στις 8 Σεπτεμβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια και περιλαμβάνει 300 εμφανίσεις του.

Ο Έλτον Τζον κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα αναρίθμητα μηνύματα που έλαβε για τα γενέθλιά του.

Happy Birthday, Elton! To celebrate this special day, watch Elton reveal the cover and title of his first official autobiography, released October 15th!



Pre-order at: https://t.co/Rr7Gge5r7b#EltonJohnBook pic.twitter.com/GpQioz6IZL