Αυτός θα είναι ο παρουσιαστής των βραβείων Tony

Ο Τζέιμς Κόρντεν προτάθηκε μία ακόμη φορά να είναι οικοδεσπότης της τελετής απονομής των βραβείων Tony, σύμφωνα με το Variety.

Ο παρουσιαστής του σόου «The Late Late Show with James Corden» ήταν οικοδεσπότης στην ετήσια τελετή απονομής των θεατρικών βραβείων το 2016 και κέρδισε Tony Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του στο θεατρικό έργο «One Man, Two Guvnors» το 2012.

«Είμαι ενθουσιασμένος που επιστρέφω για να παρουσιάσω τα βραβεία Tony» είπε ο Κόρντεν. «Η κοινότητα του Μπρόντγουεϊ είναι πολύ αγαπητή στην καρδιά μου και είμαι υπερήφανος που συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετικά ξεχωριστή βραδιά».

Ο Τζέιμς Κόρντεν είναι Βρετανός ηθοποιός, κωμικός και παρουσιαστής του «The Late Late Show with James Corden». Έχει παίξει στις κινηματογραφικές ταινίες «The Three Musketeers», «Into the Woods» και «Ocean's 8», μεταξύ άλλων και θα εμφανιστεί στα επερχόμενα φιλμ «Yesterday» και «Cats».

Για την εκπομπή του έχει κερδίσει αρκετά βραβεία Emmy και ήταν οικοδεσπότης στην 59η και 60η τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Ανοίγοντας την τελετή απονομής των Tony, το 2016 που θεωρούνται τα βραβεία Όσκαρ του θεάτρου, ο Τζέιμς Κόρντεν αναφέρθηκε στα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο κέντρο διασκέδασης Pulse Nightclub στο Ορλάντο, στην οποία σκοτώθηκαν 50 άτομα.

«Η τραγωδία σας είναι η τραγωδία μας» είπε κατά την έναρξη της βραδιάς. «Το θέατρο είναι ένας τόπος, στον οποίο κάθε φυλή, πίστη, σεξουαλικός προσανατολισμός και φύλο είναι ίσα, αγκαλιάζονται και είναι αγαπητά. Το μίσος ποτέ δεν θα κερδίσει. Μαζί, πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό. Η τελετή απονομής απόψε αποτελεί σύμβολο και φόρο τιμής αυτής της αρχής».

Στην τελετή όπως κάθε χρόνο βραβεύονται θεατρικές παραστάσεις, ηθοποιοί και σκηνοθέτες για τα επιτεύγματα τους. Ο πλήρης τίτλος των βραβείων είναι «The Antoinette Perry Award for Excellence in Broadway Theatre» και προέρχεται από την Antoinette «Tony» Perry, Αμερικανίδα ηθοποιό, σκηνοθέτη και συνιδρύτρια της οργάνωσης για την υποστήριξη και την εκπαίδευση στη θεατρική τέχνη.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS από το Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης στις 9 Ιουνίου.

Στη φετινή τελετή συμπληρώνονται 73 χρόνια των βραβείων Tony, τα οποία απονεμήθηκαν για πρώτη φορά στις 6 Απριλίου 1947 στη Μεγάλη Αίθουσα της Waldorf Astoria. Τα βραβεία απονέμονται από την Tony Award Productions, η οποία είναι μια συμπαραγωγή της Broadway League και του Αμερικανικού Θεάτρου Wing, το οποίο θεσμοθέτησε τα Tonys.

«Ο Τζέιμς δεν είναι απλώς ένα απίστευτο ταλέντο, αλλά είναι βετεράνος της σκηνής και έχει αληθινό πάθος για το Μπρόντγουεϊ» ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους η Σάρλοτ Στ. Μάρτιν, πρόεδρος της Broadway League και η Χέδερ Χίτσενς, πρόεδρος του Αμερικάνικου Wing Theatre.