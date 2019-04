Αίγυπτος: Σε live μετάδοση η αποκάλυψη σαρκοφάγου «πνιγμένη» από χρυσό (Video & Photos)

Μια σαρκοφάγος που περιείχε έναν Αιγύπτιο αρχιερέα άνοιξε ζωντανά στην τηλεόραση σε παγκόσμια αποκλειστικότητα κατά τη διάρκεια εκπομπής του καναλιού Discovery.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πρόσφατα ένα δίκτυο κατακόρυφων διαδρομών στην περιοχή που οδηγεί σε σήραγγες και τάφους που περιείχαν 40 μούμιες, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκουν σε μέλη της ευγενούς ελίτ. Έτσι, η εκπομπή «Expedition Unknown: Egypt Live» άδραξε την ευκαιρία και μετέδωσε ζωντανά την ανασκαφή στην νεκρόπολη της Μίνια, που βρίσκεται κατά μήκος του ποταμού Νείλου, νότια του Καΐρου και των πυραμίδων της Γκίζας.

Όσοι παρακολουθούσαν εκείνοι την στιγμή την εκπομπή είδαν επτά άτομα να επιστρατεύουν όλη τη δύναμή τους για να ανοίξουν τη σαρκοφάγο και να δουν τελικά μια ανέγγιχτη μούμια τυλιγμένη σε λινό ύφασμα και περιτριγυρισμένη από χρυσό και θησαυρό ανεκτίμητης αξίας.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής δήλωσε πως η μούμια ήταν του αρχιερέα του Θωθ, του αρχαίου αιγυπτιακού θεού της σοφίας και της μαγείας, και χρονολογείται στην 26η δυναστεία της Αρχαίας Αιγύπτου.

Φαίνεται πως όλο το σκηνικό έγινε με τις ευλογίες από το Κάιρο προκειμένου να αναζωογονηθεί ο τουρισμός μέσω των αρχαιολογικών θεαμάτων.

«Είναι ένα τηλεοπτικό θέαμα, αλλά θα μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αγαπούν τις αρχαιότητες και είναι μια καλή ευκαιρία προώθησης του τουρισμού, αν γίνει σωστά», δήλωσε Αιγύπτια αρχαιολόγος, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Can't believe how well preserved these canopic jars are#EgyptLIVE pic.twitter.com/Nc7jLOGeEj