Howe Gelb & Giant Sand την Κυριακή 5 Μαΐου στο Faust

Είναι θέμα μεγάλης αγάπης αυτή η επίσκεψη του Howe Gelb στην Ελλάδα.



Υπάρχουν κάποιες μορφές που ζουν εκεί στο περιθώριο, εκεί που μόνο το αυθεντικό επιβιώνει. Ο Howe είναι μια από αυτές. Ένας μοναχικός-μοναδικός ήρωας, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης που έχει σταθεί πηγή έμπνευσης για γενιές. Μια πηγή φωτός, ένας παλμός ζωής.... Όσοι ξέρουν θα συμφωνήσουν: Τι θα ήταν η «Americana» εάν δεν υπήρχε αυτός, ο άνθρωπος αυτός...; Oσοι δεν ξέρουν ας κοπιάσουν κοντά να ακούσουν τη φωνή της ερήμου....

Ως μοναχικός περιπλανώμενος τροβαδούρος, ο Howe Gelb θα μας αγγίξει με την φωνή του, την κιθάρα του, το πιάνο του, τις ιστορίες του...Πουθενά καλύτερα από το Faust και θα είμαστε όλοι εκεί.

2019 Bio: Howe Gelb & Giant Sand

Ενίοτε τα βιογραφικά των συγκροτημάτων εμφανίζουν κάποια «θεματάκια».... τα διαβάζεις και νομίζεις ότι ο συντάκτης προσπαθεί να σου πουλήσει κάτι. Στις μέρες μας, οι μπάντες είναι μπράντες και στο βιογραφικό τους αντιμετωπίζονται ως «προϊόν» και όχι ως καλλιτέχνες και ως εκ τούτου «το εμπόριο γίνεται μπροστά στα μάτια του θεατή».

Και αφού τα ξεκαθαρίσαμε όλα αυτά, πάμε τώρα από την αρχή!

Ο Howe Gelb διάλεξε το δικό του όνομα ως παιδί, μιας και δε συμφωνούσε με την αισθητική της μητέρας του. Γεννήθηκε με ένα καλό μάτι και για αυτό πέρασε όλη την ύπαρξή του διαπραγματευόμενος σε ένα 2-διαστάσεων σύμπαν. Παρόλα αυτά, οδηγεί το αυτοκίνητο του όπως παίζει κιθάρα, χωρίς να έχει ποτέ ούτε ένα ατύχημα, παρά το ότι έχει οργώσει μπρος- πίσω, πάνω- κάτω και πέρα - δώθε την Αμερική οδηγώντας σε ένα δυσδιάστατο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλός του έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική και μάλλον δε βλέπει τα πράγματα όπως εσείς, αλλά ούτε εσείς τα βλέπετε όπως αυτός.

Επιπλέον συχνά καθυστερεί, γεγονός που οφείλεται σε μια ανεπίσημα αναγνωρισμένη «αναπηρία», που έχει να κάνει με το tick και το tock, τη σχέση του χρόνου με το ρολόι. Τούτου λεχθέντος, παρ όλα αυτά δεν έχει χάσει ποτέ κάποια πτήση ή κάποιο άλλο μεταφορικό μέσο και δεν έχει αργήσει ποτέ σε κάποια από τις συναυλίες του, εκτός από αυτές που κάνει στο χωριό του... Ωστόσο, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αναπηρία του, μάλλον όλα ξεκινούν από την οικογενειακή του κατάσταση και τον γενικό βαθμό ποσόστωσης ερήμου στον οργανισμό του.

Γεννήθηκε την χρονιά που ο Elvis έκανε την πρώτη του επιτυχία. Πέθανε «κάπου τότε» σε μια ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί...

Έχει ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει πάρα πολλά albums: Καμιά εξηνταριά, που (ω! ειρωνεία) είναι περίπου ο αριθμός των «κύκλων» όταν βουίζει ο ενισχυτής.

Εδώ παραθέτουμε και κάποια πράγματα που ίσως θέλετε να ξέρετε για το έργο του

Ο Howe, εάν αυτό είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Wilkes-Barre της Πενσυλβάνιας. Όταν ο ποταμός Susquehanna ξεχείλισε και κατάπιε το σπίτι του, το 1972, στάλθηκε στο Tucson, στηνΑριζόνα για να ζήσει με τον πατέρα του.



Ξεκίνησε να ηχογραφεί στα μέσα της δεκαετίας του '70 στο σταθμό NPR WVIA μετά από την πρόσκληση του George Graham που τον έφερε πίσω στο PA. Το PA είναι τα αρχικά για την πολιτεία της Πενσυλβάνιας, που σε μία ειρωνεία της τύχης είναι αυτό για το οποίο θα τραγουδά για το υπόλοιπο της ζωής του. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο τυφώνας που ξεκίνησε την καταστροφή της πατρίδας του στην Πενσυλβάνια πήρε την ονομασία Agnes, ενώ Agnes ήταν επίσης το όνομα της κοπέλας του, η οποία ήταν ινδιάνα Navajo και με την οποία συνδέθηκε αμέσως μετά τη μετακόμισή του στο Tucson.

1976 - Συναντήθηκε με τον θρυλικό κιθαρίστα και τραγουδοποιό, Rainer Ptacek στο Tucson. Ο Rainer, παρά το ότι ήταν πέντε χρόνια μεγαλύτερος και είχε ήδη τη δική του πορεία και μπάντες, έδεσε μαζί του και μαζί ξεκίνησαν αυτό που έμελε να γίνουν οι Giant Sand, ξεκινώντας ως Giant Sand worms, με τον David Seger και τον διαβόητο Billy Sedlmayr.

1980 - Ηχογράφησε το πρώτο του country τραγούδι, που είχε ως επακόλουθο την ηχογράφηση ενός ολόκληρου άλμπουμ το 1982 και τη δημιουργία των The Band Of...Blacky Ranchette, που στη συνέχεια ηχογράφησαν 3 ακόμη άλμπουμ.

1983 - Οι Giant Sand ηχογράφησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το ιστορικό "Valley of Rain" με νέα μέλη τον μπασίστα Scott Garber και τον drummer Winston Watson.

Τα δυο αυτά άλμπουμ κυκλοφόρησαν το 1984 και το 1985.

Ο ντράμερ Tommy Larkins εμφανίζεται και στις δυο μπάντες από την αρχή.

1986 – Η Paula Jean Brown (the Go-Gos, Belinda Carlyle) εντάχθηκε στη μπάντα στο μπάσο, κιθάρα και τραγούδι.

Και ερχόμαστε στο 1987 - ο drummer John Convertino (Calexico) εντάσσεται στη μπάντα που για ένα διάστημα γίνεται duo - έως το 1989, χρονιά που και οι δύο μετακομίζουν στο Rimrock Ranch στο Joshua Tree.

Το Pappy & Harriets Pioneer town Palace ήταν το στέκι τους εκεί και οι Pappy και Harriet και η οικογένειά τους έγιναν καλοί τους φίλοι.

Ο Pappy Claude Allen περιόδευσε με τους Giant Sand στην Ευρώπη και ηχογράφησε διάφορα τραγούδια που περιέχονται σε 2 από τα άλμπουμ τους.

Και εδώ ξεκινά να γράφεται η ιστορία ... το 1991 - Ο Joey Burns (Calexico) έρχεται στην παρέα... Το 1992 – Ο Howe πείθει τους John Convertino και Joey Burns να μετακομίσουν στο Tucson.

1993 - Οι Grandaddy ζητούν την βοήθεια του Howe για να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ... το έκανε.

1997 - Ο Howe ξεκίνησε την ηχογράφηση ενός benefit / tribute album για τον Rainer με τον τίτλο "The Inner Flame" στο οποίο συμμετείχε ένα all-star lineup. Συμπαραγωγός του ήταν ο Robert Plant, μέγας φαν του Rainer. Δυστυχώς ο Rainer έφυγε από τη ζωή λίγο μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ.

2000 -Ο M. Ward έδωσε στον Howe το πρώτο του album / demo και του ζήτησε την βοήθεια του για να το κυκλοφορήσει. Το έκανε.

2001 – Τιμήθηκαν ως το «London's gig of the year» από το Time Out.

2002 - Οι Giant Sand αποκτούν μέλη από τη Δανία και κάνουν μία μεγάλη περιοδεία αποκλειστικά στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια την πρώτης δεκαετίας του νέου αιώνα, κυκλοφόρησε διάφορα αξιοσημείωτα solo albums μεταξύ των οποίων το 'Sno Angel με συμμετοχή πλήρους γκόσπελ χορωδίας (5 αστέρια στο MOJO) και ένα gypsy flamenco album, το Alegrias μαζί με διάφορα ακόμη Giant Sand albums, και το μεγάλωμα τριών παιδιών.

2010 -Οι Giant Sand γίνονται ένα σύμπλεγμα σημαντικών μουσικών προερχόμενων από το Tucson και τη Δανία.

2012 - Βοήθησε στην ηχογράφηση και κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ της Carice Van Houten (η μάγισσα Μελισάνδρα του Game of Thrones), See You On The Ice.

2013 – Έκανε την παραγωγή του άλμπουμ του KT Tunstall, Crescent Moon / Invisible Empire.

2014 – Έκανε την παραγωγή του ντεμπούτου της Sylvie Simmon (η Simon είναι η συγγραφέας του I'm Your Man: The Life of Leonard Cohen) με τίτλο το όνομά της, Sylvie.

2015 - Έκανε την παραγωγή για το άλμπουμ John Doe (X, The Flesheaters), The Westerner.

2015 - Κυκλοφόρησε το τελευταίο original album των Giant Sand, Heartbreak Pass σηματοδοτώντας 30 χρόνια από την πρώτη τους κυκλοφορία.

2016 – Κυκλοφόρησε το solo album Future Standards, που περιέχει original piano standards.

2017 - Κυκλοφόρησε τη συνέχεια του Further Standards.

2018 - Κυκλοφόρησε την επαναηχογράφηση του πρώτου album των Giant Sand, το Returns To Valley Of Rain με τον τρόπο που θα έπρεπε να ακούγεται αυτή η πρώτη ηχογράφηση και με τη συμμετοχή και των αυθεντικών μελών, Scott Garber και Winston Watson αλλά και των νεώτερων, Thøger Lund, Gabriel Sullivan και Annie Joe Dolan.

2019 - Κυκλοφόρησε το solo album, Gathered που ηχογραφήθηκε σε 7 πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο με πολλούς καλεσμένους: Anna Karina, M. Ward, Pieta Brown, Kira Skov, JB Meijers, The Lost Brothers και Talula Gelb.

2019 - Θα κυκλοφορήσει το επαναηχογραφημένο δεύτερο album των Giant Sand, το Re-Ballading The Thin Line Man με τον original drummer Tommy Larkins.

Ο Howe Gelb συνεχίζει να ζει στο Tucson, Arizona.

Η δισκογραφία του είναι διαθέσιμη από την Fire Records στο Λονδίνο και την Light In The Attic στις Η.Π.Α..

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το official video για το τραγούδι Shiver του Howe Gelb, σε παραγωγή του Bill Carter. Το τραγούδι αρχικά βγήκε στο άλμπουμ των Giant Sand, Chore of Enchantment. Μέλητων Giant Sand: Howe Gelb, Joey Burns, John Convertino

https://www.youtube.com/watch? v=Iw36XqeGi5I

Valley of rain https://www.youtube.com/watch? v=nIK26ajK-PM

Special Guest: Remi & the road

«Ανυπομονώ να μοιραστώ το stage με έναν τραγουδοποιό με τόσα μίλια όσο ο Howe Gelb».

Ο Remi & the road είναι τραγουδοποιός και μουσικός του δρόμου της αμερικάνικης folk/ country σκηνής. Γεννημένος στις Σπέτσες το 1985 έχει στις αποσκευές του 6 ηχογραφημένους δίσκους, αμέτρητες συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει ανοίξει συναυλίες (opening act) για μεγάλα ονόματα όπως οι Sivert Hoyem (Madrugada), Puressence, Rob Coffinshaker κ.α.

Ακολουθείστε το facebook event: https://www.facebook. com/events/287742848789848/

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 15 Απριλίου.

Τιμή εισιτηρίου

15 ευρώ

* Η αγορά του εισιτήριου δεν εξασφαλίζει θέση καθημένου. Το εισιτήριο είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνει ποτό.

Σημεία Προπώλησης

Δίκτυο viva

Online: www.viva.gr

Τηλεφωνικά: στο 11876

Φυσικά σημεία: Reload, Seven Spots, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni's (Σόλωνος 9), στο Viva Kiosk Συντάγματος (Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης).

FAUST

Bar - Theatre - Arts

Αθηναΐδος 12 & Καλαμιώτου 11,

150 60 Κέντρο Αθήνας

Τηλ.: 213 3234 095