H Ariana Grande δε δημοσίευσε κάποια τραγούδια της - Δείτε γιατί

Η Ariana Grande πριν μόλις τρεις μήνες κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ της και κατάφερε, όχι απλά να σε εθίσει στα νέα τραγούδια, αλλά να σπάσει και ρεκόρ που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Τρία τραγούδια της (7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored, Thank U, Next) βρέθηκαν στις τρεις πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100 και αυτό της το ρεκόρ την έκανε την πρώτη καλλιτέχνη που τα κατάφερε μετά τους Beatles το 1964.

Αυτό που πιθανώς δε γνώριζε κανείς είναι ότι η Ariana Grande δεν έχει δημοσιεύσει όλα τα τραγούδια που έχει ετοιμάσει κι όταν ρωτήθηκε για το ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξε να τα αφήσει εκτός, εκείνη απάντησε:

«Μπορεί να μην ολοκληρώνουν την εικόνα ή μπορεί να μην ήταν αρκετά καλά για αυτό το συγκεκριμένο συναίσθημα.

Μπορεί να μην ολοκλήρωναν αυτό το συγκεκριμένο παζλ, οπότε προσπάθησα να κάνω κάτι που να είναι ιδιαίτερο και διαφορετικό και μοναδικό. Ήμουν πολύ επιλεκτική όταν διάλεγα τα τραγούδια και θεωρώ ότι είναι τέλειο όπως είναι. Καταλαβαίνω γιατί οι φανς είναι πάντα τόσο πορωμένοι με παλαιότερα τραγούδια, όπως τα τραγούδια που δεν τα κατάφεραν γιατί δεν τα έχουν ακούσει»

Πηγή: teen.queen.gr