THE WILD HUNT - THOMAS BELLINCK

12 – 15.5.2019

Κυριακή 12 Μαΐου | Κεντρική Σκηνή | 22:00

Δευτέρα 13, Τρίτη 14 & Τετάρτη 15 Μαΐου | Κεντρική Σκηνή | 18:00 & 22:00



Στην ακουστική περφόρμανς του T homas B ellinck , “S imple as ABC #3: T he W ild H unt ”, ξετυλίγονται ιστορίες σύγχρονου ανθρωποκυνηγητού. Πόσο σαφής και πόσο αναστρέψιμος είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε θύμα, κυνηγό και παρατηρητές;

Ένα φανταστικό μουσείο, φτιαγμένο από φωνές, στήνεται πάνω στη σκηνή. Τα σώματά τους κρατούνται αλλού, όμως οι απόντες αφηγητές διηγούνται την ιστορία ενός ανθρωποκυνηγητού που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Δημοσιογράφοι, πολιτικοί, εκπρόσωποι του νόμου, καλλιτέχνες: όλοι κάτι κυνηγάμε. Κάποιες φορές αυτό το κάτι είναι οι άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια αυτής της ακουστικής περφόρμανς, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Fast Forward Festival 6 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 12 έως 15 Μαΐου, ακούγονται αποσπάσματα αραβικών, αγγλικών, περσικών, γαλλικών και ελληνικών, που συγκεντρώθηκαν από περιοχές της Μεσογείου. Βασισμένη σε δειγματοληψίες από πολλές ώρες ηχογραφήσεων, η περφόρμανς “Simple as ABC #3: The Wild Hunt” συναρμολογεί ένα πολυφωνικό πορτραίτο του σύγχρονου ανθρωποκυνηγητού που κρύβεται πίσω από το φαινόμενο της μετανάστευσης.

Το έργο βασίστηκε σε εκτεταμένη έρευνα, ενώ ο Τόμας Μπέλλινκ χρησιμοποίησε διάφορες μεθοδολογίες, όπως συμμετοχική συγγραφή ιστοριών και συνεντεύξεις που ηχογράφησε στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Κεντρική πηγή έμπνευσής του αποτέλεσε το βιβλίο του Γάλλου φιλοσόφου Gregoire Chamayou, «Ανθρωποκυνηγητό». Σε αυτήν την αποκαλυπτική μελέτη, ο Σαμαγιού προσφέρει μια ιστορία του κυνηγιού του ανθρώπου από τον άνθρωπο, που εκτείνεται από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Ο όρος “Wild Hunt” (άγριο κυνηγητό) αναφέρεται σε ένα λαογραφικό πρότυπο της μεσαιωνικής κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Απεικονίζεται στη λαϊκή εικονογραφία συνήθως ως μια ομάδα φαντασμάτων-κυνηγών που διασχίζει τον ουρανό, καθοδηγούμενη από μια θεϊκή ή μυθική φιγούρα, πάνω σε άλογο. Πίστευαν μάλιστα πως όποτε το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του, ήταν ένας κακός οιωνός που προμήνυε κάποια καταστροφή, όπως πόλεμο ή πανούκλα.

Το The Wild Hunt είναι το τρίτο μέρος του “Simple as ABC”, μιας σειράς έργων σε εξέλιξη, για τη Δυτική μηχανή διαχείρισης της μετανάστευσης. Είναι ένα ηχητικό θεατρικό δοκίμιο σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής που αναπτύσσονται για την ανίχνευση, αλλά και ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ-μιούζικαλ για την ψηφιοποίηση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το The Wild Hunt είναι το δεύτερο έργο του Τόμας Μπέλλινκ που παρουσιάζεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του Fast Forward Festival. Το πρώτο είχε τίτλο Το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στην Εξορία (Domo de Eŭropa Historio en ekzilo) και παρουσιάστηκε το 2016 στο Fast Forward Festival 3.

Συντελεστές

Κείμενα: S aid R eza H osseini A dib , S amaneh A rian , Αριστοτέλης, G hazi A yari , T homas B ellinck , R ihab I C haabane , A bir F arhat , K arima G anji , P arisa H eidari , M ounir K aroui , C hamseddine M arzoug , F atemeh M ousavi , M ohammad J avad M ousavi , F arouk O uartani , R acist V iolence R ecording N etwork , M arwen S ammoud , E rvin S hehu , Γιούλη Βίτου

Σκηνοθεσία: T homas B ellinck

Ερμηνεία: S aid R eza H osseini A dib , G hazi A yari , T homas B ellinck , A bir F arhat , K arima G anji , P arisa H eidari , M ounir K aroui , C hamseddine M arzoug , F atemeh M ousavi , M ohammad J avad M ousavi , F arouk O uartani , E rvin S hehu , Γιούλη Βίτου

Δραματουργία: E sther S everi

Καλλιτεχνικός Συνεργάτης: J eroen V an Der V en

Σκηνογραφία: Camille Lemonnier

Σχεδιασμός Φωτισμών: Lucas Van Haesbroeck

Τεχνικός Φωτισμών: Marie Vandecasteele

Σχεδιασμός Ήχου: Bart Celis

Τεχνικός Ήχου : Arthur de Vuyst

Κατασκευές : Mathias Batsleer, Ijf Boulet, Johannes Riggot, Diederik Suykens, Bert Van Dijck

Σκηνικά : Niels Antonissen, Guy Cuypers, Daan Roosen, Tim Vanhentenryk, Marjan Verachtert, Toneelhuis Decoratelier

Μοντάζ Ήχου : Lars Morren, Emier Redant, Johannes Ringoot

Πυροτεχνήματα & Τεχνικός Σκηνικών : Niels Antonissen

Διεύθυνση Παραγωγής : Celine Van Der Poel

Παραγωγή : Γιαλένα Κλειδαρά , Sandra Raes Oklobdzija, Francesca Pinder, Aisha Zaied

Έρευνα & Βοηθός Παραγωγής : Kaat Balfoort, Hayfa Ghozzi, Παυσανίας Καραθανάσης , Bilel Melki, Amal Rouissi, Γεωργία Σπυροπούλου , Laurien Versmissen

Διερμηνεία : Said Reza Hosseini Adib, Yasmine Bhar, Hayfa Ghozzi, Rym Haddad, Παυσανίας Καραθανάσης , Amal Rouissi, Γεωργία Σπυροπούλου , Aisha Zaied

Τεχνική Διεύθυνση Παραγωγής: A rthur de V uyst

Μετάφραση & Υπέρτιτλοι: Yasmine Akrimi , Amal Boualga , Βασίλης Δουβίτσας, Fahimi Hnazaee Fatemeh , Farbod Fathinejad , Iannis Goerlandt , Haythem Khamri , Γιαλένα Κλειδαρά, Anna Muchin , Ελένη Νάσιου, Juliane Regler , Mona Silavi , Έρση, Marwa Manai , Welid Hmeissia

Μεταγραφή: F arideh G halandari , Γιαλένα Κλειδαρά, C yrine B en I smail , A mira H amdi , S ana C hamekh , S amia A mami

Παραγωγή: ROBIN

Συμπαραγωγή: Dream City / L ’ art Rue (Τύνιδα), De Grote Post (Οστάνδη), Onassis Stegi (Αθήνα)/ Fast Forward Festival , Kaaitheater , Kunstenfestivaldesarts (Βρυξέλλες)

Με την υποστήριξη: Kask / School of Arts of University College Ghent (Γάνδη), Labexmed / Maison M é diterra é enne des Sciences de l ' Homme (Μασσαλία), Κυβέρνηση της Φλάνδρας και Φλαμανδική κοινότητα των Βρυξελλών

Ευχαριστίες: Ε’ τάξη 28ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Ο Τόμας Μπέλλινκ, ο οποίος γεννήθηκε το 1983 και είναι εγκατεστημένος στις Βρυξέλλες, θέτει συχνά στο επίκεντρο του έργου του ερωτήματα αναφορικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Είναι γνωστός, ιδιαίτερα, για το έργο του που εστιάζει στην εξουσία, την πολιτική και τη συστημική βία.

Ο Μπέλλινκ σπούδασε γερμανική φιλολογία και πήρε πτυχίο σκηνοθεσίας θεάτρου το 2009. Τον ίδιο χρόνο, αφού επελέγη από το Φλαμανδικό Θεατρικό Φεστιβάλ για μια πολιτική πρωτοβουλία με παράνομους μετανάστες σε απεργία πείνας, άνοιξε το φεστιβάλ με μια ομιλία που είχε τίτλο «Πεθαίναμε και τότε πήραμε ένα βραβείο». Το 2010, συνίδρυσε τη θεατρική ομάδα Steigeisen, με στόχο το ανέβασμα έργων θεάτρου-ντοκουμέντου. Το 2013, ο Τόμας δημιούργησε την πρώτη εκδοχή του “Domo de Eŭropa Historio en Ekzilo” («Το σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στην εξορία»), μιας αέναα εν εξελίξει φουτουριστικής-ιστορικής έκθεσης αναφορικά με τη «ζωή στην πρώην Ευρωπαϊκή Ένωση», που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Fast Forward Festival 3, το 2016. Το 2015, ο Τόμας συνίδρυσε τη ROBIN, μια δομή παραγωγής εξατομικευμένων καλλιτεχνικών έργων διαχειριζόμενη από καλλιτέχνες.

Από το 2017 και εξής, εργάζεται ως διδακτορικός ερευνητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του University College της Γάνδης, όπου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του The School of Speculative Documentary. Ο Τόμας Μπέλλινκ εργάζεται αυτή την περίοδο στην ανάπτυξης της σειράς περφόρμανς και εγκαταστάσεων “Simple as ABC”, αναφορικά με τον μηχανισμό της Δυτικής «διαχείρισης της μετανάστευσης» και την οπτική οικονομία ποινικοποίησης της μετανάστευσης.

FAST FORWARD FESTIVAL 6

THE WILD HUNT

THOMAS BELLINCK

Γλώσσα: στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά

