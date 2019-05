Μεγάλη γκάφα της Ιβάνκα Τραμπ - Γιατί αναγκάστηκε να σβήσει tweet της (Photo)

Παρότι η νέα στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (National Security Strategy) των ΗΠΑ δεν είναι κάτι κρυφό, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέα τροφή για θεωρίες συνωμοσίας.

Η νέα αμερικανική στρατηγική εθνικής ασφαλείας του Τραμπ έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2017 και έχει ως κεντρικό της αξίωμα το "Πρώτα η Αμερική", βασιζόμενη στη ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ.

Οι βασικοί της πυλώνες είναι, πρώτον η "προστασία της αμερικανικής ενδοχώρας από πάσης φύσεως τρομοκρατικές επιθέσεις", δεύτερον η επαναδιαπραγμάτευση των Διεθνών Εμπορικών Συμφωνιών, τρίτον διατήρηση της ειρήνης μέσω της ισχύος (peace through strength) με αύξηση στρατιωτικών δαπανών και τέταρτον, η προώθηση της αμερικανικής επιρροής στο εξωτερικό, με την έννοια της Ανταγωνιστικής Διπλωματίας (Competitive Diplomacy).

Την Παρασκευή λοιπόν, η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, ανέβασε μια φωτογραφία στο Twitter με τον David Malpass, τον νέο πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας και σε αυτή διακρίνεται ένας φάκελος με τίτλο "National Security Strategy". Στη συνέχεια έσπευσε να "σβήσει" το tweet με τον δημοσιογράφο Luke O'Neil να προλαβαίνει όμως να το "σώσει".

Hmm Ivanka posted this then deleted this any reason why? pic.twitter.com/TBFL9Z0dTW