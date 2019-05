7 έως 9 Ιουνίου 2019 | Εντός και εκτός Στέγης

Παρασκευή 7 Ιουνίου | Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών | 21:00

Σάββατο 8 Ιουνίου | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση & Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών | 18:00

Κυριακή 9 Ιουνίου | Στέγη Ιδρύματος Ωνάση | 18:00

Mε 8 παγκόσμιες πρεμιέρες, νέα site-specific έργα στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών, ευφάνταστες ιδιοκατασκευές και σπάνια μουσικά όργανα, dj-sets και μια παράσταση από παιδιά, το φεστιβάλ Τectonics μας δείχνει πως στη μουσική όλα είναι δυνατά.

Από τον music trasher και ακτιβιστή Dror Feiler έως τον Blixa Bargeld, την εμβληματική φιγούρα των Einstürzende Neubauten και Nick Cave and the Bad Seeds, από τη φασματική μουσική του Ρουμάνου συνθέτη Iancu Dumitrescu έως τα ηλεκτρονικά beat των πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής Μatmos, το μουσικό φεστιβάλ Tectonics Athens 2019 έρχεται στην Αθήνα με επίκεντρο δονήσεων τη Στέγη και το Παλιό Χρηματιστήριο Αθηνών από 7 έως 9 Ιουνίου.

Το φεστιβάλ του ανατρεπτικού μαέστρου Ilan Volkov παρουσιάζεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα, με στόχο να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της συμφωνικής ορχήστρας του 21ου αιώνα και να φέρει κοντά διαφορετικές μουσικές πρακτικές. Αυτοσχεδιασμός, σύγχρονη σύνθεση, sound art, παραδοσιακή μουσική, ηλεκτρονικό noise και τραγούδι συναντιούνται, συγκρούονται και αλληλοσυμπληρώνονται, σε ένα τριήμερο φεστιβάλ τεκτονικών εντάσεων από 7 έως 9 Ιουνίου στη Στέγη και στο Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με διάθεση ανακάλυψης και αποκάλυψης πολύτιμων έργων και δημιουργών του σήμερα και του χθες, ο Ιλάν Βολκόφ προτείνει μια ανάγνωση της μουσικής που διαπερνά είδη, εποχές και γεωγραφίες. Διατηρώντας σταθερή αναφορά στις πρωτοποριακές τάσεις του περασμένου αιώνα, όπως το κίνημα fluxus του 1960-70, την απροσδιοριστία και τυχαιότητα του John Cage, την προσαρμοσμένη δημιουργία για συγκεκριμένους χώρους (site-specific), την ηλεκτροακουστική σύνθεση και το no wave, η δεύτερη αθηναϊκή έκδοση του Tectonics πραγματεύεται τη σημασία του «εδώ και τώρα» της ζωντανής μουσικής πράξης.

Συντελεστές

Σύλληψη Φεστιβάλ – Διεύθυνση Ορχήστρας – Επιμέλεια Φεστιβάλ: Ilan Volkov

Συν-Επιμέλεια Φεστιβάλ: Μιχάλης Μοσχούτης

Οργάνωση Παραγωγής: Χριστίνα Πιτούλη

Η συμμετοχή των Lemur, Nathalie Forget, Tetsuya Umeda, Mik Quantius, Zombie Penguin & the Glory Holes και The Prudence Tapes υλοποιείται με την υποστήριξη του δικτύου Interfaces και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών | 21:00

“Out of the Dark” (νέο site-specific έργο)*: Lemur (Νορβηγία)

“Outremer” (1969): Bernard Parmegiani (Γαλλία)

Nathalie Forget (Γαλλία): ondes Martenot

Tetsuya Umeda (Ιαπωνία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στέγη | Μικρή Σκηνή | 18:00

Παρουσίαση του μουσικού οργάνου ondes Martenot από τη Nathalie Forget (Γαλλία)

Στέγη | Εκθεσιακός χώρος -1 | 19:00

S.L.Á.T.U.R. (Ισλανδία)

Στέγη | Φουαγιέ 4ου ορόφου | 20:00

Sarah Kenchington (Ηνωμένο Βασίλειο)

Στέγη | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ilan Volkov (Ισραήλ)

“Epexēgēsis” ** (2018-2019): Dror Feiler (Ισραήλ/Σουηδία)

Blixa Bargeld: Τραγούδι, Dror Feiler (Ισραήλ/Σουηδία): Ξύλινα πνευστά και live electronics, Ghayath Almadhoun (Παλαιστίνη/Σουηδία): Κείμενο

"Siheung Tablatures" * (2019): Eyvind Kang (Σύνθεση ορχηστρικού μέρους), Jessika Kenney (Σύνθεση φωνητικού μέρους)

Jessika Kenney (US): Φωνή, Eyvind Kang (ΗΠΑ): Setar

“Tropic” (1968): Γιάννης Ιωαννίδης (Ελλάδα)

“Magna Ipsum Heimat Ut Enim Minen Vacuum” (2014-2015): Γεωργία Κουμαρά (Ελλάδα)

“Reverb Music” *** (2015-2019): James Alexandropoulos-McEwan (Ελλάδα/Ηνωμένο Βασίλειο)

Στέγη | Μικρή Σκηνή | 22:30

Σοφία Λαμπροπούλου: Κανονάκι (Ελλάδα) & Στράτος Μπιχάκης: Electronics (Ελλάδα)

Ánde Somby (Nορβηγία)

00:30 | Παλαιό Χρηματιστήριο Αθηνών

Mik Quantius (Γερμανία), Zombie Penguin & the Glory Holes (Ελλάδα), The Prudence Tapes (Ελλάδα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Στέγη | Μικρή Σκηνή | 18:00

“Great Piano Trilogy – Breakwater, Response, Magic” * (2019): Παναγιώτης Κόκορας (Ελλάδα)

“Arioso for two pianos, one pianist” * (2019): Ανδρέας Λεβισιανός (Ελλάδα)

“PM” * (2019): Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης (Ελλάδα)

“Wie ein Hauch” * (2019): Γιώργης Σακελλαρίου (Ελλάδα)

Λορέντα Ράμου (Ελλάδα): πιάνο

Στέγη | Εκθεσιακός Χώρος -1 | 19:15

S.L.Á.T.U.R (Ισλανδία): Συναυλία / παρουσίαση παιδικού εργαστηρίου

Στέγη | Φουαγιέ 4ου ορόφου | 20:00

Sarah Kenchington (Ηνωμένο Βασίλειο)

Στέγη | Κεντρική Σκηνή | 20:30

Jessika Kenney (ΗΠΑ)

“For Nathalie Forget” * (2019): Iancu Dumitrescu (Ρουμανία)

Eyvind Kang (ΗΠΑ): Βιόλα, Nathalie Forget (Γαλλία): ondes Martenot, Octav Avramescu & Iancu Dumitrescu (Ρουμανία): Πιάνο

Matmos (ΗΠΑ)



Στέγη | Μικρή Σκηνή | 22:30

AMM (Ηνωμένο Βασίλειο)

Eddie Prévost: Ντραμς, Keith Rowe: Κιθάρα, John Tilbury: Πιάνο

* παγκόσμια πρεμιέρα

** παγκόσμια πρεμιέρα στις 24 Μαΐου στο Tectonics Stavanger

*** παγκόσμια πρεμιέρα μεταγραφής για συμφωνική ορχήστρα

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Εισιτήρια

Radio Symphony Orchestra

Κανονικό: 7 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 €

Παρέα 10+ άτομα, Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Labropoulou & Bichakis, Somby

Κανονικό: 5 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα, Συνοδός ΑμεΑ: 4 €

Παρέα 10+ άτομα, Ανεργίας, ΑμεΑ: 3 €

Jessika Kenney, Iancu Dumitrescu, Matmos

Κανονικό: 7 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6 €

Παρέα 10+ άτομα, Ανεργίας, ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

AMM

Κανονικό: 5 €

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα, Συνοδός ΑμεΑ: 4 €

Παρέα 10+ άτομα, Ανεργίας, ΑμεΑ: 3 €

Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr