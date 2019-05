'Αστον Κούτσερ: Πανικοβλήθηκα όταν η κοπέλα με την οποία είχα ραντεβού βρέθηκε δολοφονημένη (Photos)

Ο ηθοποιός 'Αστον Κούτσερ δήλωσε στην κατάθεσή του σε δικαστήριο του Λος 'Αντζελες ότι "πανικοβλήθηκε" μόλις έμαθε ότι μια νέα γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο Χόλιγουντ, μια ημέρα μετά το τηλεφώνημά του στο σπίτι της για να κλείσουν ένα ραντεβού.

Ο πρώην σταρ της ταινίας "Two and a Ηalf Μen" κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη του Μάικλ Γκαργκίλο, του αποκαλούμενου "μαχαιροβγάλτη του Χόλιγουντ", ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της νέας γυναίκας και ακόμη άλλων δύο.

Ο Κούτσερ δήλωσε ότι έφθασε στο μπανγκαλόου της σχεδιάστριας μόδας 'Ασλεϊ 'Ελεριν στο Χόλιγουντ το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου 2001, αφότου είχε μιλήσει μαζί της προηγουμένως στο τηλέφωνο για να κλείσουν ένα ραντεβού, σύμφωνα με τη Los Angeles City News Service.

Αλλά όταν έφθασε εκεί δύο ώρες μετά, ο Κούτσερ βρήκε τα φώτα αναμμένα και την πόρτα κλειδωμένη. Κοιτάζοντας διερευνητικά από το παράθυρο, νόμισε ότι είδε σταγόνες από κόκκινο κρασί πάνω στο χαλί.

"Πράγματι δεν μου πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο", είπε ο Κούτσερ προσθέτοντας ότι τότε σκέφτηκε πως τα θαλάσσωσε που πήγε αργά και υπέθεσε ότι η 'Ελεριν θα είχε βγει έξω με κάποιον φίλο", σύμφωνα με τη City News Service.

Η 22χρονη 'Ελεριν βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της την επομένη το πρωί από συγκάτοικό της, είπαν οι δικαστές.



Ο Κούτσερ, 41 ετών σήμερα, είπε ότι όταν έμαθε τι συνέβη στην 'Ελεριν επικοινώνησε με την αστυνομία και ότι "πανικοβλήθηκε" γιατί ήξερε ότι τα δακτυλικά του αποτυπώματα θα υπήρχαν στην εξώπορτα του σπιτιού της.

Ο Μάικλ Γκαργκίλο, 43 ετών, δικάζεται από το Ανώτερο Δικαστήριο του Λος 'Αντζελες για τη δολοφονία της 'Ελεριν και δύο ακόμη γυναικών, όπως και για απόπειρα δολοφονίας μιας άλλης. Ο κατηγορούμενος που συνελήφθη το 2008 δηλώνει αθώος.

Το 2001 ο Κούτσερ έκτιζε την καριέρα του και γινόταν διάσημος γιατί ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της αμερικανικής κωμικής τηλεοπτικής σειράς "That '70s Show". Δέκα χρόνια αργότερα, έπαιζε στη δημοφιλή κωμωδία "Two and a Ηalf Μen" .

Το 2005 ο Κούτσερ παντρεύτηκε την ηθοποιό Ντέμι Μουρ. Μετά το διαζύγιό τους το 2013, ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Μίλα Κούνις, συμπρωταγωνίστριά του στην κωμωδία "That '70s Show", με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.