Η διάσωση με ελικόπτερο πήγε στραβά: Το σύρμα έσπασε και το φορείο που ανέβαζαν άρχισε να στριφογυρίζει σαν τρελό (video)

Η επιχείρηση διάσωσης στο Φοίνιξ της Αριζόνα έδειχνε ότι είχε πάει καλά. Το ελικόπτερο έφτασε νωρίτερα από το αναμενόμενο σε δύσβατο σημείο όπου μια 75χρονη έκανε πεζοπορία, και έπεσε και χτύπησε.

Οι διασώστες κατέβηκαν, έβαλαν τη γυναίκα μέσα στο ειδικό φορείο, το έδεσαν με τα σύρματα και ο πιλότος άρχισε να το ανεβάζει με τον γερανό. Τότε συνέβη κάτι αναπάντεχο. Το ένα από τα δύο σύρματα που βαστούσαν το φορείο, εκείνο που το κρατά ευθυγραμμισμένο, έσπασε. Το φορείο άρχισε να γυρίζει με ταχύτητα γύρω από τον εαυτό του. Τίποτα δεν μπορούσε να το σταματήσει. Τελικά όταν έφτασε ψηλά το φορείο και το ελικόπτερο ξεκίνησε προς το νοσοκομείο, οι διασώστες κατάφεραν να ανεβάσουν επάνω το φορείο και να σταματήσουν την τρελή περιδίνηση του.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε, πάντως, ότι η μοναδική επίπτωση για την 75χρονη ήταν μια έντονη αίσθηση ζάλης και ναυτίας.

