Τον 12ο τίτλο της καριέρας του στο τουρνουά Ρολάν Γκαρός κατέκτησε το απόγευμα της Κυριακής στο Παρίσι ο Ισπανός Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός κέρδισε με 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 τον Ντομινίκ Τιμ στον τελικό του στο τουρνουά και πλέον είναι ο απόλυτος «βασιλιάς» του.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.



