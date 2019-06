Με επικό βίντεο ανακοίνωσε Λουτσέσκου η Αλ Χιλάλ!

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο που θυμίζει βιογραφική ταινία, η Αλ Χιλάλ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το εντυπωσιακό βίντεο στέκεται σε βασικά σημεία της ζωής του Ρουμάνου προπονητή, από τη... γέννηση του μέχρι την κατάκτηση του νταμπλ με τον ΠΑΟΚ, πριν μετακινηθεί στον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.



Συγκεκριμένα, αναφέρει :

«Βουκουρέστι, 1969. Ένας προπονητής και γιος προπονητή γεννήθηκε.



Ξεκίνησε την καριέρα του ως τερματοφύλακας στη Ρουμανία το 1987



Άρχισε την προπονητική του καριέρα μαζί με τον πατέρα του. Προπόνησε αρκετές ομάδες, μέχρι που έφτασε να προπονεί την εθνική ομάδα της Ρουμανίας.



Ολοκλήρωσε αήττητος το 2019, κατακτώντας το ελληνικό πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ



Σήμερα... Ραζβάν Λουτσέσκου, προπονητής της Αλ Χιλάλ».

In 1969, a coach and son of a coach was born.. #AlHilal Răzvan Lucescu #AlHilal_Video pic.twitter.com/IFncSl8Lag