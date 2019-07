Αυτή είναι η πιο διάσημη περιοχή της Ελλάδας με τα περισσότερα posts στο Instagram (Photos-Video)

Μια περιοχή της Ελλάδας φαίνεται να έχει γίνει πολύ διάσημη καθώς έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα posts στο Instagram, καθώς έχει «ανέβει» στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο πάνω από πέντε εκατομμύρια φορές. Εδώ εμείς θα πούμε ότι λίγο πολύ το περιμέναμε…

Ο λόγος φυσικά για τη Σαντορίνη η οποία είναι η πιο πολυφωτογραφημένη περιοχή της Ελλάδας, βάσει των στοιχείων του Instagram, με το hashtag #Santorini να είναι όλο και πιο δημοφιλές.

Αυτό που ξετρελαίνει τους Instagrammers είναι φυσικά το μοναδικό τοπίο της με το φαντασμαγορικό ηλιοβασίλεμα, το ηφαίστειο, τα ολόλευκα σπίτια και οι εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους που μοιάζουν να «κρέμονται» στην καλντέρα.

Ο Economist που παρουσιάζει τα συγκεκριμένα στοιχεία, επισημαίνει πάντως πως πολλοί από τους ντόπιους εκφράζουν αντιρρήσεις και διαφωνίες στον τρόπο που το νησί έχει αναπτυχθεί τουριστικά το τελευταίο διάστημα, καθώς υποστηρίζουν πως οι αρμόδιοι έχουν υπερβεί τις δυνατότητες του μοναδικού αυτού νησιού. Δεν λείπουν εξάλλου και οι πινακίδες, ειδικά στην Οία, που ζητούν τον σεβασμό των επισκεπτών, αναφέροντας: «Είναι οι διακοπές σας, αλλά είναι το σπίτι μας, παρακαλώ σεβαστείτε το»! Μάλιστα πολλοί αποδίδουν το κύμα επισκεπτών των τελευταίων ετών στην Σαντορίνη και στην «δράση» του Instagram.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Economist στο Twitter:

#Santorini has appeared in 5.1m Instagram posts. The Greek island's Insta-fame has led to an influx of photo-obsessed tourists who create problems for the locals pic.twitter.com/vl13LFSYFy