Πέθανε ο Κώστας Κορδαλής - Πρώτο όνομα στη Γερμανία για περισσότερα από 49 χρόνια

Έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια στη Μαγιόρκα ο πιο διάσημος Έλληνας τραγουδιστής της Γερμανίας και ένας από τους αθόρυβους πρεσβευτές της χώρας μας στην Ευρώπη του '70. Παρά το γεγονός ότι ο Κώστας Κορδαλής (Κώστας Κορντάλης ή Κωνσταντίνος Κοριώτης) δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό της χώρας μας, για περισσότερα από 49 χρόνια βρισκόταν στην πρώτη θέση του γερμανικού πενταγράμμου.

Το τραγούδι του «Ανίτα» ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 1970, ενώ το 2004 στέφθηκε «Βασιλιάς της Ζούγκλας» αφού κέρδισε στη γερμανική εκδοχή του ριάλιτι παιχνιδιού “I’m a celebrity … Get me out of here”: Ο Κώστας Κορδάλης πέθανε στις 2 Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών.

O Κορδάλης γεννήθηκε στην Ελάτεια της Φθιώτιδας και το 1963 σε ηλικία 16 μετακόμισε στη Φρανκφούρτη, όπου αφού αποφοίτησε από το λύκειο παρακολούθησε μαθήματα φιλοσοφίας και γερμανικής φιλολογίας.

Ο Κώστας Κορδάλης έκανε καριέρα στη Γερμανία, όπου πολλοί τον θεωρούσαν τον πιο αγαπητό Έλληνα της χώρας. Τη δεκαετία του 1970 πολλά τραγούδια του βρέθηκαν στο top 20 στη Γερμανία, όμως η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1976 με το τραγούδι «Ανίτα», το οποίο βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των δημοφιλέστερων τραγουδιών στη Γερμανία και την Ελβετία.

Όμως είχε και ένα ακόμη ταλέντο: το σκι, καθώς στέφθηκε δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας. Το 1985 συμμετείχε στο πρωτάθλημα Nordic Ski Championships στο Ζέφελντ του Τιρόλου εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε ο γιος του Λουκάς Κορδάλης, ο πατέρας του πέθανε στο σπίτι του στη Μαγιόρκα την Τρίτη το βράδυ.

«Είμαστε θλιμμένοι για την απώλεια», δήλωσε ο Λουκάς Κορδάλης στην Express. «Ο πατέρας μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πάντα αφοσιωμένος στους άλλους, ήθελε να κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους και το έκανε. Θα λείψει σε όλους μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ