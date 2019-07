Αχτσιόγλου: Οι πολίτες είχαν περισσότερες ανάγκες από αυτές που μπορέσαμε να καλύψουμε

«Είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές από τη Νέα Δημοκρατία και γίνονται αρκετά κοντά οι εθνικές, προσωπικά όμως νομίζω ότι μπορεί να αντιστραφεί. Εμείς μόνο με αυτό το σενάριο δουλεύουμε, το σενάριο της νίκης, να μας δοθεί εντολή διακυβέρνησης εκ νέου. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο για το δικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία αλλά και να αναδείξουμε πλευρές του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που δεν ακούγονται αρκετά, είτε γιατί δεν γίνονται debate, είτε γιατί ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει φιλικά δημοσιογραφικά περιβάλλοντα. Πλευρές που αν ο κόσμος τις ήξερε θα έκανε διαφορετικές επιλογές. Όταν οι πολίτες έχουν όλα τα δεδομένα μπροστά τους, είναι πιο ικανοί να πάρουν αποφάσεις που θα δικαιώνουν τους δικούς τους κόπους και τις δικές τους προσδοκίες», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας στο propaganda.gr.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα της ΝΔ, είπε: «η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο, και είναι εσφαλμένη η άποψη ότι δεν έχει. Καθώς όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα πλευρές του σχεδίου της είναι φανερά και εύλογα αντιδημοφιλείς, φροντίζει να τις καλύπτει. Μία από αυτές τις πλευρές είναι ότι θέλει να επαναφέρει τον κανόνα "μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις στο Δημόσιο", ενώ, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1/1. Το 2019 έγιναν 9 χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσλάβουμε 9 χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς κτλ. Αν ακολουθούσαμε τον κανόνα της Νέας Δημοκρατίας, οι προσλήψεις θα ήταν μόνο 1.800. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα προσλάβει 1.500 αστυνομικούς, πράγμα που σημαίνει ότι θα σταματήσει οποιαδήποτε διαδικασία προσλήψεων σε άλλους δημόσιους τομείς. Αυτό είναι ένα πολύ καθαρό κομμάτι του σχεδίου τους που δεν επικοινωνεί. Από την στιγμή λοιπόν που ο κόσμος δεν έχει παρακολουθήσει ένα ζωντανό διάλογο στον οποίο θα γίνουν πιο ξεκάθαροι οι στόχοι της κάθε πλευράς, είναι λογικό να λέει "γιατί να πιστέψω τον ΣΥΡΙΖΑ κι όχι τη Νέα Δημοκρατία"».

Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε πως «μια άλλη πτυχή του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς είναι το ασφαλιστικό. Στο παρελθόν έλεγε ότι θέλει να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για ένα μέτρο που θα φέρει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα την επόμενη μέρα: δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε συντάξεις ως κράτος, θα έχουμε τρύπα στον κρατικό προϋπολογισμό. Τον τελευταίο καιρό αυτό το μέτρο έχει αποσιωπηθεί, ακούμε μόνο ότι θα καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου - κανείς δεν λέει με τι θα αντικατασταθεί. Τα κενά λοιπόν είναι κρίσιμα, είναι πράγματα που πρέπει να γνωρίζει ένας πολίτης όταν πάει να αποφασίσει ποιο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στη ζωή του την επόμενη μέρα.

Ερωτηθείσα για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών η κ. Αχτσιόγλου εκτίμησε, πως «οι πολίτες είχαν περισσότερες ανάγκες από αυτές που μπορέσαμε να καλύψουμε και πολλές φορές δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αναδρομή, να σκεφτούν τι έγινε στην περίοδο 2010-2014 και τι έγινε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να συγκρίνουν ποιος έκοψε και ποιος όχι τις συντάξεις, να ανατρέξουν στο ότι η δημοσιονομική προσαρμογή της Νέας Δημοκρατίας ήταν 60 δισ. και του ΣΥΡΙΖΑ 6. Ένας κόσμος κουρασμένος, που έχει επιβαρυνθεί από την κρίση θα σκεφτεί "αυτή τη στιγμή έχω αυτές τις ανάγκες, καλύπτονται;" Αν απαντήσει όχι, ή όχι πλήρως, συνήθως εκφράζει την δυσαρέσκειά του στο κυβερνών κόμμα. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό. Του αρκούν τα 650 ευρώ; Προφανώς δεν του αρκούν. Μπορεί να μην μπει σε μια διαδικασία αναστοχασμού και να πει "ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον τον ανέβασε". Εκεί εντοπίζω το πρόβλημα που οδήγησε στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κι όχι σε διάφορες άλλες ερμηνείες».

«Εμείς σε αυτό τι απαντάμε;», συνέχισε η ίδια τονίζοντας «ότι κάναμε πολλά βήματα μπροστά σε σχέση με αυτό που παραλάβαμε, τελειώσαμε με το μνημόνιο και το γεγονός ότι μπορούμε να συζητάμε το δικό μας πρόγραμμα δεν ήταν δεδομένο πριν κάποια χρόνια. Πριν τον Αύγουστο του 2018 συζητούσαμε πολιτικά, αλλά υπό την αίρεση των θεσμών. Βάλαμε ένα τέλος στην ιστορία της περιορισμένης μας κυριαρχίας, επουλώσαμε πληγές, προφανώς δεν κερδίσαμε όλο το χαμένο έδαφος αλλά ζητάμε από τον κόσμο να μας δώσει την ευκαιρία να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε κατακτήσεις. Να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη αύξηση στους μισθούς, σε περισσότερες θέσεις εργασίας, σε στοχευμένες φορολογικές μειώσεις, σε μεγαλύτερη εμβάθυνση δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών».

Απαντώντας στην ερώτηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια επιδοματική πολιτική που απευθύνθηκε σε όσους διαβιώνουν στα όρια της ακραίας φτώχειας, ενώ δεν υπήρξαν οφέλη για τη μεσαία τάξη, η κ. Αχτσιόγλου απάντησε:

«Υπάρχει μια ανακριβής εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη. Την περίοδο 2010-2014, 800.000 άνθρωποι έπεσαν στα κατώτερα εισοδηματικά κλιμάκια και όσοι παρέμειναν στη λεγόμενη μεσαία τάξη έχασαν το 35% του εισοδήματός τους. Άρα είχαμε και μετάβαση μεγάλου κομματιού της κοινωνίας σε κατώτερα εισοδήματα, και απώλεια εισοδήματος σε εκείνους που εξακολουθούσαν να θεωρούνται μεσαίοι. Στη δικιά μας περίοδο διακυβέρνησης, η μεσαία τάξη όχι μόνο δεν φτώχυνε αλλά μπόρεσε να αντικαταστήσει και κάποιες από τις απώλειές της, σίγουρα όχι όλες. Όσο για τα επιδόματα που δόθηκαν, προσωπικά διαφωνώ κάθετα με την αντίληψη που λέει ότι "η επιδοματική πολιτική είναι για τους τεμπέληδες". Αυτά που κάναμε τα τελευταία χρόνια στο επίπεδο του κοινωνικού κράτους είναι αυτονόητα βήματα και σχετικά δεδομένα σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Εφαρμόσαμε πολιτική για την παιδική φτώχεια, ένα ορθολογικό σύστημα οικογενειακών επιδομάτων που υπάρχει παντού αλλά σε μας ήταν ανορθόλογο αφού είχε τη μορφή μπόνους στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Το αλλάξαμε ώστε να ενισχύονται και οι οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Δημιουργήσαμε τα σχολικά γεύματα ώστε όλα τα παιδιά ενός δημόσιου σχολείου να τρώνε μαζί, δημιουργήσαμε τις δωρεάν θέσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, γιατί αν μια άνεργη μητέρα δεν μπορεί να πάει το παιδί της δωρεάν σε αυτούς, τι ίσες εργασιακές ευκαιρίες θα έχει; Αυτή είναι και η μεγαλύτερη μας διαφορά με τον κ. Μητσοτάκη, το γεγονός ότι πιστεύουμε πως το κοινωνικό κράτος και η οργάνωσή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι θα δίνει οριζόντια τα ίδια. Αυτό δεν είναι ισότητα, είναι αναπαραγωγή ανισοτήτων».

Εξήγησε δε, πως τώρα είναι η περίοδος για πιο τολμηρά βήματα, λέγοντας «Τώρα λοιπόν θέλουμε να κάνουμε πιο τολμηρά βήματα για να ενισχύσουμε και τα χαμηλά αλλά και τα μεσαία εισοδήματα, με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για τη φορολογία, άμεσα εφαρμόσιμες. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ήδη μειώσει τον ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα, μειώσαμε τις εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες μεσαίων εισοδημάτων, μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ και λέμε ότι πάμε στο 2020 με περαιτέρω στοχευμένη μείωσή του, ανάλογη με την αξία της ακίνητης περιουσίας. Τώρα θέλουμε να πάμε την προκαταβολή φόρου από το 100% στο 50%, μειώνουμε τον πρώτο φορολογικό συντελεστή του εισοδήματος από το 22% στο 20% και καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Αυτό είναι βασικά μέτρα φορολογικής ανακούφισης που αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη».

Ερωτηθείσα εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνώσα Αριστερά μετάνιωσε για κάποιο μέτρο που έλαβε, η κ. Αχτισιόγλου απάντησε ότι ένα τέτοιο μέτρο ήταν της περικοπή των συντάξεων.

«Αυτό ήταν το πιο βαρύ, σκληρό, άδικο, όχι μόνο αντικοινωνικό αλλά και παράλογο, μέτρο που μας επιβλήθηκε. Τονίζω ότι "μας επιβλήθηκε" να νομοθετήσουμε. Και το χαρακτηρίζω ως παράλογο γιατι το ασφαλιστικό ήταν βιώσιμο, δεν χρειαζόταν επ΄ουδενί να ξαναγίνει περικοπή στις συντάξεις. Ήταν ένα μέτρο που επέβαλε το ΔΝΤ χωρίς μαθηματική και οικονομική λογική - "γιατί έτσι". Είχα φτάσει σε σημείο στη διαπραγμάτευση να λέω: "Θα πάω στη Βουλή και θα πω τι; Μου επιβάλετε ένα μέτρο; Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι βασική παραβίαση της δημοκρατικής λειτουργίας;". Κι απαντούσαν "δεν μας νοιάζει". "If you need a loan…", έλεγε η Ντέλια Βελκουλέσκου. Ευτυχώς για τους πολίτες, για την κοινωνία, για τη δημοκρατία, αλλά και για εμένα την ίδια, κλείσαμε τον Αύγουστο με το μνημόνιο και το ακυρώσαμε πριν εφαρμοστεί».

Κληθείσα να σχολιάσει τις θέσεις της ΝΔ για τα εργασιακά, η κ. Αχτσιόγλου είπε πως «προγραμματικά έχουν μια αντίληψη για το πώς πρέπει να έρχεται η οικονομική ανάπτυξη, υπακούν σε μια συγκεκριμένη λογική που την είχε και το ΔΝΤ (και ως ένα βαθμό και η Κομισιόν), θέλουν να ρίξουν τους μισθούς για να κάνουν την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική. Όλες τις διατάξεις προστασίας της εργασίας τις θεωρούν μικροεμπόδια που εμποδίζουν την επιχειρηματικότητα. Είναι επόμενο ο κύριος Μητσοτάκης να μη λέει "όχι στην επταήμερη εργασία". Να μην απαντά στον επιχειρηματία της Κω: "Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ, αγαπητέ κύριε, είναι η τήρηση της νομιμότητας για ζούμε σε έναν κόσμο που σέβεται τα δικαιώματα όλων. Όχι μόνο τις δικές σου επιθυμίες". Όχι μόνο δεν απάντησε έτσι, αλλά ήρθε η επόμενη τοποθέτηση στο Καστελόριζο, όταν του είπαν "ο Τσίπρας μας έστειλε το ΣΔΟΕ" κι εκείνος απάντησε "εγώ δεν θα κάνω τέτοια". Αυτό είναι κλείσιμο του ματιού στην παραβατικότητα και το έχουμε δει πολύ στην χώρα και πριν το 2010».

Ερωτηθείσα τέλος εάν θα τεθεί θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι μεγαλύτερη από τις ευρωεκλογές, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ διευκρίνισε:

«Δεν θα απαντήσω σε κανένα σενάριο ήττας διότι εμείς δουλεύουμε μόνο με το σενάριο να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Θέλω όμως να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα τέτοιου βεληνεκούς που θα συσπειρώνει τον προοδευτικό κόσμο με ηγετικό τρόπο για πολλά χρόνια ακόμη στη χώρα. Αυτό είναι και το μεγάλο μας προτέρημα, το γεγονός ότι είμαστε ένας χώρος συλλογικός που λειτουργεί με διαδικασίες και όργανα. Παράλληλα, νομίζω αναγνωρίζεται απ' όλους ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μοναδική ικανότητα ως πολιτική προσωπικότητα κι αυτό για μας είναι πολύ μεγάλος παράγοντας σταθερότητας».