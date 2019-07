Ιράν σε ΗΠΑ: Καταρρίψατε δικό σας drone!

Ο υφυπουργός Άμυνας του Ιράν Αμπάς Αρακτσί διέψευσε σήμερα ότι η χώρα του έχασε κάποιο τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Στενό του Χορμούζ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το Πεντάγωνο ανακοίνωσαν ότι το πλήρωμα ενός αποβατικού ελικοπτεροφόρου πλοίου, του USS Boxer, "κατέρριψε" ένα.

"Δεν έχουμε χάσει κανένα drone στο Στενό του Χορμούζ ούτε κάπου αλλού. Ανησυχώ ότι το USS Boxer κατέρριψε ένα δικό τους UAV κατά λάθος!", έγραψε ο Αρακτσί στο Twitter.

We have not lost any drone in the Strait of Hormuz nor anywhere else. I am worried that USS Boxer has shot down their own UAS by mistake!