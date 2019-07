Το Instagram «τελειώνει» ξαφνικά δημοφιλείς λογαριασμούς με εκατομμύρια followers

Εκατοντάδες δημοφιλείς λογαριασμούς που αναρτούσαν μιμς (memes), διέγραψε ξαφνικά τo Instagram, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τους χρήστες και απελπισία στους επαγγελματίες Instagramers.

Ειδικά οι διαχειριστές των λογαριασμών, έσπευσαν στο Twitter να καταγγείλουν το γεγονός, λέγοντας ότι ουσιαστικά μένουν χωρίς εισόδημα, περιγράφοντας πόσα εκατομμύρια followers και πόσα έσοδα έχασαν.

this is the endgame. 40m+ followers and over $600k+ in accounts lost in two days. @instagram @facebook fucking own up to what you did and rollback, you can’t stay silent in this. peronally lost 600k+ followers for no good reason. #reactivatespicy #memepurge pic.twitter.com/xpgy8KrH2d — Ben (@spicymp4) July 27, 2019

Let's get an F for all the meme pages that got deleted #instapurge #memepurge pic.twitter.com/g4ewl8kPW8 — Blank (@kthankscya) July 27, 2019

@instagram you just deleted all of my accounts for absolutely no reason, no warning, and no context behind this. (30 million+ followers worth of accounts deleted in 24 hours) #fuckinstagram #reactivateyerdank #reactivateautist pic.twitter.com/nJY6CvkQkW — yerdank (@umCaige) July 26, 2019

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα δεν έδωσε εξηγήσεις για το λόγο των μαζικών διαγραφών που έγιναν την Παρασκευή, σημειώνοντας ότι οι λογαριασμοί «παραβίαζαν τους όρους χρήσης».

Ωστόσο δεν ήταν λίγοι αυτοί που επέκριναν τους Instagramers, λέγοντας ότι επωφελούνται από την δουλειά άλλων, καθώς ο πιθανότερος λόγος διαγραφής των λογαριασμών είναι η παραβιαση πνευματικών δικαιωμάτων (ανάρτηση εικόνων και φωτογραφιών για επαγγελματικούς σκοπούς χωρίς άδεια χρήσης)