Ζούλα και Γαμπρίτσο προτείνει η κυβέρνηση για τη διοίκηση της ΕΡΤ

Το μεσημέρι της Δευτέρας η κυβέρνηση με μια λιτή ανακοίνωση επισημοποίησε ότι θα προτείνει ως υποψηφίους για τις δύο κορυφαίες θέσεις της ΕΡΤ τον Κωνσταντίνο Ζούλα ως πρόεδρο και τον Γιώργο Γαμπρίτσο ως διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Γιώργος Γαμπρίτσος θεωρείται από τους πλέον πολύπειρους τεχνοκράτες των ΜΜΕ. Απόφοιτος του Polytechnic Institute of New York με πτυχίο Master of Science in Electrical and Computer Engineering, ξεκίνησε την καριέρα του στην Αμερική όπου υπήρξε επί δέκα χρόνια στέλεχος του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CBS. Επέστρεψε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 και ήταν από τους βασικούς συντελεστές που κατά κυριολεξία έστησαν το MEGA, ενώ έχει εργαστεί επί χρόνια στη Nova και στην Cosmote TV.



Έχει, μάλιστα, αναλάβει ξανά, για λίγους μήνες, τα ηνία της ΕΡΤ αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις αλλά συνέπεσε η θητεία του με την είσοδο της χώρας στο πρώτο μνημόνιο και την Ελλάδα να μπαίνει στη δύνη της κρίσης που δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το σχέδιό του.

Πολύ καλή γνώση της ΕΡΤ, όμως, έχει και ο Κωνσταντίνος Ζούλας. Με μεγάλη θητεία στην έντυπη δημοσιογραφία καθώς υπήρξε επί 26 χρόνια συντάκτης και αρθρογράφος της Καθημερινής, έχει παράλληλα μεγάλη πείρα τόσο στην ιδιωτική όσο και στην δημόσια τηλεόραση.



Υπήρξε επί χρόνια ανταποκριτής του Αντ1 στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια πολιτικός συντάκτης και παρουσιαστής ειδήσεων, ενώ εργάστηκε στην ΕΡΤ από το 2004 ως το 2011. Μάλιστα, η πολιτική εκπομπή Press που παρουσίαζε, διακρίθηκε λόγω του προφίλ του δημοσιογράφου που αν και εκ χαρακτήρος μετριοπαθής δεν χαριζόταν στην εκάστοτε κυβέρνηση.