Αντιπυρικές ζώνες με ερπυστριοφόρα γύρω από τον Πλατανιά για να μείνουν μακριά οι φλόγες τη νύχτα - Κρανίου τόπος η Εύβοια (Photos)

Δύσκολη προβλέπεται η νύχτα για τους κατοίκους στο χωριό Πλατανιά στην Εύβοια καθώς το πύρινο μέτωπο, που παραμένει σε εξέλιξη μετά την αναζωπύρωση το απόγευμα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων. Περιμετρικά του χωριού δημιουργείται αντιπυρική ζώνη από 6 βαριά ερπυστριοφόρα χωματουργικά μηχανήματα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς.

«Δεν θα τρέχουμε την τελευταία στιγμή παρά το γεγονός ότι υπάρχει άπνοια στην περιοχή και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σε ένα δρόμο πολύ πριν το χωριό για να περιμένουν τις φλόγες» δηλώνει ο περιφερειακός σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας Δημήτρης Βουρδάνος που βρίσκεται στο χωριό Πλατανιά. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο κ. Βουρδάνος «πρόκειται για μια δύσκολη περιοχή. Η απόφαση για αντιπυρική ζώνη γύρω από το χωριό κρίθηκε αναγκαία καθώς επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων. Το μέτωπο ήταν ιδιαίτερα μεγάλο και οι ώρες μέχρι το ξημέρωμα που θα χρησιμοποιηθούν και πάλι εναέρια μέσα ιδιαίτερα πολλές».

Λίγο πριν τις 8.30 το βράδυ έγιναν οι τελευταίες ρίψεις από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα και σύμφωνα με τον κ. Βουρδάνο «τα 4 αεροσκάφη τα 2 ελικόπτερα έκαναν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, έχουν διασπάσει το πύρινο μέτωπο και το έχουν περιορίσει και μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα μπορέσουμε μέσα στη νύχτα να ελέγξουμε την κατάσταση».

Σημειώνεται ότι η αστυνομία έχει απαγορεύσει την κίνηση προς τα χωριά Μακρυμάλλη και Πλατανιάς.

Ενισχύονται, όπως γνωστοποιήθηκε μετά τα μεσάνυχτα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης οι οποίες προσπαθούν να κατασβέσουν την πυρκαγιά στην δυτική Εύβοια, μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση στο κομμάτι μεταξύ των χωριών Μακρυμάλλη και Πλατανιά, όπου έχουν δημιουργηθεί ζώνες από μηχανήματα έργου για να προστατευθούν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το συγκεκριμένο μέτωπο κατευθύνεται βόρεια, όπου δεν υπάρχουν μεν χωριά, αλλά είναι το καταφύγιο άγριων ζώων και καταβάλλεται υπεράνθρωπη προσπάθεια να προστατευθεί.

Αυτή την ώρα επιχειρούν 382 πυροσβέστες με 98 οχήματα, εκ των οποίων 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 172 πυροσβέστες.

Επίσης, στην περιοχή βρίσκεται μόνιμα το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», ενώ τις δυνάμεις της πυροσβεστικής συνδράμουν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων του στρατού, οκτώ μηχανήματα έργου και δέκα υδροφόρες της περιφέρειας και των ΟΤΑ, η Δασική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, καθώς και 38 εθελοντές πυροσβέστες με έξι δικά τους οχήματα.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν καθώς υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα, αφού δεν υπάρχει σε εξέλιξη άλλη μεγάλη πυρκαγιά, με στόχο να εκμεταλλευθούν το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, και να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς μέχρι το πρωί, που θα επιχειρήσουν εκ νέου τα εναέρια μέσα.

Κρανίου τόπος

Σε κρανίου τόπο έχουν μετατραπεί οι περιοχές που κάηκαν στην Εύβοια. Η πύρινη λαίλαπα, που μαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης, έχει καταστρέψει πάνω από 20 χιλιάδες στρέμματα παρθένου πευκοδάσους, με αποκαΐδια στη θέση του πράσινου και θύματα πολλά ζώα.

Μάχη από εδάφους και από αέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς αλλάζει η φορά του ανέμου.

Ορατή από το διάστημα η φωτιά

Δορυφορικές απεικονίσεις των πύρινων εστιών σε Εύβοια και Ελαφόνησο έδωσε την Τετάρτη στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μέσω του δορυφόρου Sentinel-3. Eίχε προηγηθεί και μια δορυφορική απεικόνιση την Τρίτη.

Δορυφορική αποτύπωση της πυρκαγιάς έχουν δώσει και οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Greece has been facing multipe #wildfires in #Elafonisos, #Evia and other areas around #Athens. These Sentinel-3 captures from 11/08 & 13/08 show smoke from these various fires. Our Emergency Management Service (@CopernicusEMS) was activated for the fire in Evia. pic.twitter.com/SYtHUu6gTc