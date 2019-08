Κρανίου τόπος οι περιοχές που κάηκαν στην Εύβοια - Νέο πύρινο μέτωπο και ολονύχτια μάχη με τις φλόγες (Photos)

Σuναγερμός σήμανε για τους κατοίκους του χωριού Πλατάνα στην Κεντρική Εύβοια που γύρισαν την Τετάρτη στα σπίτια τους μετά την εκκένωση.

Η αναζωπύρωση που είχαμε μετά τις 5 το απόγευμα μεταξύ των οικισμών Πλατάνα και Μακρυμάλλης, σε δύσβατο σημείο καθώς είναι μέσα σε χαράδρα, οδήγησε σε νέο μέτωπο 1,5 έως 2 χιλιόμετρων, όπως μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ. Οι φλόγες φθάνουν σε ύψος 15 και 20 μέτρων.

Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους του χωριού Πλατάνα να απομακρύνουν τα οχήματα τους από τους δρόμους, καθώς θα περάσουν υδροφόρες για να ενισχυθούν τα επίγεια μέσα.

Iσχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς κοντά στο χωριό προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της προς το χωριό και τον δρυμό της Άτταλης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν μετά τη χαράδρα δρόμο τον οποίο χρησιμοποιεί η ΛΑΡΚΟ και τους δίνει πρόσβαση να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

Η ύφεση των ανέμων, αργά το απόγευμα, και οι ρίψεις νερού που έκαναν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη κι έχουν μειώσει το θερμικό φορτίο, έχουν ως συνέπεια η φωτιά να κινείται με μικρότερη ταχύτητα.

Οι επιτελείς της πυροσβεστικής φιλοδοξούν ότι αν επικρατήσουν αυτές οι συνθήκες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά σ' αυτόν τον δρόμο, όπου έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 25 οχήματα της πυροσβεστικής και ένας μεγάλος αριθμός πυροσβεστών.

«Πρόκειται για παράταξη μάχης» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κάτοικος της περιοχής Δημήτρης Ευαγγελίου καθώς βλέπει τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως ο ίδιος διαπιστώνει «είναι πολύ δύσκολο τα αεροπλάνα μέσα στην επόμενη ώρα να σβήσουν τελείως το συγκεκριμένο μέτωπο. Αν οι καιρικές συνθήκες ευνοήσουν τους πυροσβέστες με την άπνοια που επικρατεί τώρα, θα μπορέσουν να σταματήσουν το κακό για να μη φτάσει στον πυρήνα του εθνικού δρυμού και να απειλήσει τα χωριά».

Κρανίου τόπος

Σε κρανίου τόπο έχουν μετατραπεί οι περιοχές που κάηκαν στην Εύβοια. Η πύρινη λαίλαπα, που μαίνεται από τα ξημερώματα της Τρίτης, έχει καταστρέψει πάνω από 20 χιλιάδες στρέμματα παρθένου πευκοδάσους, με αποκαΐδια στη θέση του πράσινου και θύματα πολλά ζώα.

Μάχη από εδάφους και από αέρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς, καθώς αλλάζει η φορά του ανέμου.

Ορατή από το διάστημα η φωτιά

Δορυφορικές απεικονίσεις των πύρινων εστιών σε Εύβοια και Ελαφόνησο έδωσε την Τετάρτη στην δημοσιότητα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus μέσω του δορυφόρου Sentinel-3. Eίχε προηγηθεί και μια δορυφορική απεικόνιση την Τρίτη.

Δορυφορική αποτύπωση της πυρκαγιάς έχουν δώσει και οι υπηρεσίες του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Greece has been facing multipe #wildfires in #Elafonisos, #Evia and other areas around #Athens. These Sentinel-3 captures from 11/08 & 13/08 show smoke from these various fires. Our Emergency Management Service (@CopernicusEMS) was activated for the fire in Evia. pic.twitter.com/SYtHUu6gTc