Μεξικό: Γρονθοκόπημα δημοσιογράφου, που κάλυπτε διαδήλωση για τους βιασμούς κοριτσιών

Δημοσιογράφος που βρέθηκε την Παρασκευή στους δρόμους του Μεξικού για να καλύψει διαδήλωση γυναικών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους βιασμούς εφήβων κοριτσιών που φέρονται να διέπραξαν αστυνομικοί, δέχτηκε λεκτική και σωματική βία από διαδηλωτές.



