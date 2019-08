O Γιάννης στο εξώφυλλο του «Slam Kicks» ως… θεός (Photo)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει εξελιχθεί πλέον σε παγκόσμιο brand και μετά την κυκλοφορία του παπουτσιού του, ποζάρει στο εξώφυλλο του «Slam Kicks».

«Για την Ελλάδα, για το Μιλγουόκι, για την οικογένεια», αναφέρει το περιοδικό που προσθέτει πως ο σούπερ σταρ των Μπακς έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο... θεού.

For Greece. For Milwaukee. For the family.



GIANNIS and the Nike Freak 1 cover KICKS 22: https://t.co/0mZjCTM3wA pic.twitter.com/7Gla6NotWS