Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… ραπάρει και γίνεται viral! (Video | Photo)

Tο κεντρικό πρόσωπο στο περιοδικό «SLAM KICKS» ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τώρα πρωταγωνιστεί σε ένα video που γίνεται viral!

Πρόκειται για κάποια δευτερόλεπτα από το παρασκήνιο της φωτογράφισης που το «SLAM» έδωσε στην δημοσιότητα στα οποία ο «Greek Freak» τραγουδάει το «Mosca» του Light.

Άλλωστε, ο ηγέτης της Εθνικής μας Ομάδας δηλώνει λάτρης του Έλληνα ράπερ, ο οποίος, μάλιστα, στις 24/08 πρόκειται να κυκλοφορήσει το video clip του τραγουδιού «MVP Freestyle», με... δόση από Giannis!

He got the signature sneaker, now give @Giannis_An34 a record deal.



Full video: https://t.co/TFg5IcjO2g pic.twitter.com/jYoxoGC9It