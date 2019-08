Μόδα από σκηνές που αφέθηκαν πίσω σε υπαίθρια φεστιβάλ

Κολεξιόν ενδυμάτων και κοσμημάτων από σκηνές που χρησιμοποίησαν φεστιβαλιστές και στη συνέχεια εγκατέλειψαν, καθώς και από μεταλλικά πασσαλάκια αυτών των σκηνών παρουσίασε η απόφοιτος του London College of Fashion, Chloe Baines. Η κολεξιόν -ονομάζεται «In Tents: The After Party»- σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Belle Smith, απόφοιτο του Central Saint Martins, η οποία κατασκεύασε ταιριαστά σκουλαρίκια και δαχτυλίδια από τους κρίκους και τα πασσαλάκια. Περιλαμβάνει τοπ, φορέματα και φούστες με υλικό από τις παρατημένες σκηνές.

Έμπνευση για την κολεξιόν ήταν η παρουσία της Baines στο φεστιβάλ British Boomtown το 2018, όπου κατά στην τελετή λήξης ακούστηκε από τα μεγάφωνα ανακοίνωση για τον πολύ μεγάλο αριθμό σκηνών που είχαν παρατήσει οι χρήστες τους.

Χρησιμοποιώντας υλικά που θα κατέληγαν σε χωματερή, η Baines ελπίζει «να γεφυρώσει το κενό μεταξύ πειραματικής μόδας και ντιζάιν με κριτήριο τη βιωσιμότητα». «Η χρήση ανακυκλωμένων υλικών είναι πράγματι μια πρόκληση που δίνει ευχαρίστηση» λέει και προσθέτει ότι «πάντα τα χρησιμοποιούσα στη δουλειά μου, όποτε αυτό ήταν δυνατό».

«Νομίζω ότι τώρα, που όλοι έχουμε τόσο μεγάλη συνείδηση των θεμάτων που αφορούν τα απορρίμματα, ιδιαίτερα στη βιομηχανία μόδας, είναι ευθύνη όλων των νέων σχεδιαστών να σκεφτούν το πώς με βιώσιμο τρόπο θα αναζητήσουν τα υλικά τους και να εμπνεύσουν και άλλους να σκεφτούν με τον ίδιο τρόπο» τονίζει η Chloe Baines.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ