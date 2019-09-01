 01/09/2019 16:00:13

MEDIA

1.9.2019 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα του Real FM

Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα του Real FM - Media

Το πρόγραμμά του για τη νέα σεζόν το οποίο αρχίζει από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου παρουσίασε ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM 97,8.

Αναλυτικά, το ανανεωμένο πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
05:00-06:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
06:00-08:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΤΗΣ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΣΙΜΗ
08:00-09:50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΔΑΛΑΚΗΣ- ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΚΟΣ
09:50-10:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ
10:00-11:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
11:00-12:00 ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
12:00-13:50 ΜΑΝΟΣ ΝΙΦΛΗΣ-ΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
13:50-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑΣ (Ε)
14:00-15:30 ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΛΑΜΑΡΑ
15:30-16:00 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
16:00-18:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18:00-20:00 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΤΤΑΚΗΣ
20:00-21:00 ΙΩΣΗΦ ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ
21:00-23:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ
23:00-24:00 BBC NEWSHOUR
24:00-05:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΒΙΘΗΣ
 
ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21:00-22:00 ΜΑΡΩ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ – ΑΚΗΣ ΚΟΣΩΝΑΣ
22:00-23:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
24:00-03:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
03:00-05:00 REAL MUSIC
 
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
06:00-07:00 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΓΡΙΦΟΙ
07:00-09:00 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
09:00-12:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΣΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
12:00-14:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
14:00-16:00 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
16:00-17:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ
17:00-19:00 ΣΕΜΙΝΑ ΔΙΓΕΝΗ
19:00-21:00 REAL SPORTS
21:00-24:00 RMG
24:00-01:00 TOP OF THE POPS (BBC)
01:00-06:00 REAL MUSIC
 
ΚΥΡΙΑΚΗ
14:00-16:00 ΠΑΝΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ
17:00-19:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΗΣ
19:00-22:00 REAL SPORTS
22:00-24:00 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΩΤΣΙΔΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ
24:00-05:00 REAL MUSIC
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