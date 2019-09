Η πρώην πορνοστάρ Μία Χαλίφα προειδοποιεί: «Αφήστε με στην ησυχία μου» (Photos)

Η Μία Χαλίφα έχει διαγράψει μια σύντομη αλλά λαμπρή πορεία στο χώρο των ταινιών για ανήλικους. Γεννήθηκε στη Βηρυτό. Μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001. Άρχισε να παίζει σε αισθησιακές ταινίες τον Οκτώβριο του 2014 και τον Δεκέμβριο κατέλαβε την πρώτη θέση στην ιστοσελίδα Pornhub. Ξεσήκωσε τον μουσουλμανικό κόσμο και έγινε στόχος του ISIS όταν σε κάποια ταινία της έκανε σεξ και φορούσε το ισλαμικό χιτζάμπ. Μετά από τρεις μήνες, η Χαλίφα έφυγε από την βιομηχανία του πορνό φοβούμενη για τη ζωή της. Τώρα ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο instagram μάλιστα έχει περισσότερους από 17.000.000 ακολούθους. Φαίνεται όμως ότι η δημοσιότητα την έχει κουράσει. Για το λόγο αυτό σε μια ανάρτηση της έγραψε: «Όλοι εσείς αφήστε με στην ησυχία μου». και σε άλλη ανάρτηση της συνέχισε και τόνισε πως από τη βιομηχανία πορνό δεν έχει βγάλει παρά μόνο 12.000 δολάρια. Τίποτε άλλο. Δεν εισπράττει καν τα δικαιώματα από τις ταινίες της.

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was... scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq