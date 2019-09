Τσέχος μεγιστάνας απέκτησε μερίδιο στη Le Monde - Η επιστολή «υποδοχής» των δημοσιογράφων

Μια από τις κορυφαίες πολιτικές εφημερίδες του κόσμου, αλλά και μια από τις εγκυρότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, η Le Monde, αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της.

Η ανεξαρτησία της Le Monde διασφαλιζόταν από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της, αφού ανήκε κατά 53% στους εργαζομένους, ενώ ο διευθυντής σύνταξης εγκρίνεται από την πλειοψηφία των συντακτών της εφημερίδας, οι οποίοι λειτουργούν με συλλογικές αποφάσεις.

Tο 2010, όταν η Le Monde βρέθηκε στα πρόθυρα πτώχευσης, ο γάλλος μεγιστάνας Ματιέ Πιγκάς και ο Γάλλος επιχειρηματίας Πιερ Μπερζέ (επικεφαλής της αυτοκρατορίας Υβ Σαν Λορέν), που έχει πεθάνει, αγόρασαν πλειοψηφικό πακέτο της.

Πλέον, η ισορροπία ενδέχεται να αλλάξει με την είσοδο στο πακέτο μετοχών ενός Τσέχου δισεκατομμυριούχου, του Ντανιέλ Κρετίνσκι, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Σπάρτα Πράγας.

Αντιδράσεις δημοσιογράφων

Μέτοχοι της εφημερίδας, δημοσιογράφοι, εκδότες και αρθρογράφοι προσπαθούν να εμποδίσουν τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Le Monde έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της έρευνας. Με κείμενο που έχει αναρτηθεί στην εφημερίδα και στον online έκδοσή της, τον καλούν να συνυπογράψει το δικαίωμα έγκρισης που έχει η Ομάδα Ανεξαρτησίας. Όπως αναφέρουν, μέχρι σήμερα δεν υπέκυψαν στις πιέσεις για να ρίξουν την ποιότητα του περιεχομένου, ούτε δέχθηκαν να γίνουν απολύσεις στον όμιλό τους.



Who is who

Ο Τσέχος μεγιστάνας Ντανιέλ Κρετίνσκι γεννήθηκε στην πόλη Μπρνο της Τσεχίας, το 1975 και είναι σύντροφος της Αννα Κέλνερ, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, την κόρη του Πετρ Κέλνερ, του πλουσιότερου ανθρώπου της Τσεχίας. Σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες και εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο Gottweis & Partner. Χάρη στη φιλία του με τον δισεκατομμυριούχο Μάρτιν Ρόμαν, ιδιοκτήτη του πετρελαϊκού γίγαντα CEZ, η καριέρα του απογειώθηκε το 2003 και βρέθηκε στον επενδυτικό όμιλο J & T στην Πράγα. Σήμερα ο Ντανιέλ Κρετίνσκι είναι επικεφαλής του ενεργειακού ομίλου ΕΡΗ και βασικός μέτοχος του πρώτου ομίλου ΜΜΕ της Τσεχίας Czech Media Invest (CMI), ο οποίος έχει 3,25 εκατομμύρια αναγνώστες στην Τσεχία, ήτοι το 37% του πληθυσμού από 12 ως 79 ετών.



Η επιστολή των δημοσιογράφων προς τον Κρετίνσκι

«Η Le Monde βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενδέχεται να αναγκαστεί να δεχθεί νέο μέτοχο χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους οι δημοσιογράφοι της. Η ελευθερία του Λόγου μας διακυβεύεται.

Το περασμένο έτος με ανησυχία διαπιστώσαμε την πρώτη σημαντική αλλαγή στο κεφάλαιο, μετά την εξαγορά του 2010 από ομάδα ιδιωτών επενδυτών (Πιέρ Μπερζέ, Ξαβιέ Νιέλ και Ματιέ Πιγκάς).

Τον Οκτώβριο του 2018 μάθαμε ότι η πώληση του 49% των μετοχών που ανήκαν στον Ματιέ Πιγκάς θα πήγαινε στον βιομήχανο Ντανιέλ Κρετίνσκι Η Ομάδα Ανεξαρτησίας της Le Monde, μία μειοψηφούσα ομάδα μετόχων που ανήκει στους δημοσιογράφους της εφημερίδας, το προσωπικό, οι αναγνώστες και οι ιδρυτές, ενημερωθήκαμε όλοι για αυτή την εξέλιξη.

Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχίες…

Την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, η Ομάδα Ανεξαρτησίας ζήτησε από τον Ξαβιέ Νιέλ και τον Ματιέ Πιγκάς να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους, να εγγυηθούν την ανεξαρτησία μας και να υπογράψουν αυτό το δικαίωμα έγκρισης πριν από τις 17 Σεπτεμβρίου. Ο Ξαβιέ Νιέλ το έκανε στη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Πλέον αναμένουμε από τον Ματιέ Πιγκάς να κάνει το ίδιο. Ζητάμε, επίσης, από τον νέο συνεργάτη του, Ντανιέλ Κρετίνσκι να συνυπογράψει αυτή τη συμφωνία…Αυτή είναι μια ευκαιρία για τον κ. Κρετίνσκι να συνδυάσει τα λόγια με τις πράξεις και να επιβεβαιώσει και εκείνος την "επιθυμία του να υποστηρίξει την παραδοσιακή δημοσιογραφία και τη δημοκρατία» όπως δήλωσε στο Παρίσι στις 5 Σεπτεμβρίου».