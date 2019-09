«Τον Λουκάκου τον σταματάς μόνο αν του πετάξεις 10 μπανάνες» - Το άθλιο σχόλιο και η απόλυση (Video)

Σάλο προκάλεσαν στην Ιταλία τα όσα είπε για τον Βέλγο επιθετικό της Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου, ο σχολιαστής Λουτσιάνο Παζιράνι σε ιταλικό ποδοσφαιρικό κανάλι.

«Αν πας στο ένας με έναν απέναντί του είσαι χαμένος, θα πέσεις στο έδαφος. Θα είσαι, όμως, εντάξει αν έχεις 10 μπανάνες να του πετάξεις». Είπε ο Παζαράνι επιχειρώντας να εξηγήσει πόσο δύσκολο είναι να σταματήσει κανείς τον Λουκάκου

Αμέσως μόλις ο Παζιράνι έκανε το σχόλιό του, στην εκπομπή παρενέβη ο διευθυντής του τηλεοπτικού σταθμού για να ζητήσει συγγνώμη για όσα είχε μόλις αναφέρει ο σχολιαστής αλλά και για να ανακοινώσει ότι δεν θα εμφανιστεί σε καμία εκπομπή.

Ο Παζιράνι, πάντως, αφού εκστόμισε τη φράση ζήτησε συγγνώμη γι' αυτήν κάνοντας λόγο για ένα κακό αστείο εκ μέρους του. Νωρίτερα ο Ιταλός σχολιαστής είχε πει για τον Βέλγο επιθετικό: «Μου αρέσει γιατί είναι ένας απο τους πιο δυνατούς ποδοσφαιριστές και δεν βλέπω άλλον παίχτη σαν και αυτόν στο ιταλικό πρωτάθλημα».

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA