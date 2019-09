Η Ουάσινγκτον διεκδικεί όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου του Σνόουντεν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέβαλαν αγωγή σήμερα εναντίον του πρώην συνεργάτη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) Έντουαρντ Σνόουντεν, υποστηρίζοντας ότι το νέο βιβλίο του παραβιάζει τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας που είχε υπογράψει.

Το 2103 ο Σνόουντεν διέρρευσε απόρρητα έγγραφα σχετικά με τα μυστικά προγράμματα τηλεφωνικών και διαδικτυακών παρακολουθήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι ο Σνόουντεν κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του, που τιτλοφορούνται "Permanent Record", χωρίς προηγουμένως να υποβάλει το κείμενο στις υπηρεσίες πληροφοριών για να το εξετάσουν. Επίσης, οι ομιλίες που δίνει παραβιάζουν και αυτές τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

Η αμερικανική κυβέρνηση ζητά με την αγωγή της να της επιδικαστούν όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Έντουαρντ Σνόουντεν έγραψε: "Η κυβέρνηση των ΗΠΑ μόλις ανακοίνωσε αγωγή σε βάρος του νέου μου βιβλίου, που μόλις κυκλοφόρησε σήμερα παγκοσμίως. Αυτό είναι το βιβλίο που η κυβέρνηση δεν θέλει να διαβάσετε".

