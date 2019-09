Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η φωτογραφία από τη διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή στο Σύνταγμα (Photo)

Φωτογραφία από τη διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Εκατοντάδες μαθητές από διάφορα σχολεία της Αθήνας έλαβαν μέρος στη διαδήλωση, όπου κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Denial is not policy» (Η άρνηση δεν είναι πολιτική), «I see plastic in the sea» (Βλέπω πλαστικά στη θάλασσα), «This planet is getting hotter than Leonardo Dicaprio» (Ο πλανήτης γίνεται πιο καυτός από τον Ντι Κάπριο) και το «I want a hot boyfriend, not a hot world» (Θέλω καυτό φίλο, αλλά όχι έναν καυτό κόσμο).

«Δεν υπάρχουν φωτογραφίες που να μην αδικούν αυτό που έγινε σήμερα. Οι πρώτες αναφορές λένε για 400.000 άτομα στην Αυστραλία. 100.000 στο Βερολίνο. 100.000 στο Λονδίνο, 50.000 στο Αμβούργο. Και τα αρχικά νούμερα από όλη τη Γερμανία μιλούν για 1,4 εκατ. ανθρώπους. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από τεράστιο παντού. Σε κάθε πόλη, σε κάθε κωμόπολη. Αυτή η εικόνα είναι από την Αθήνα, στην Ελλάδα. Μαζί αλλάζουμε τον κόσμο», έγραψε στην ανάρτησή της η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, κάτω από τη φωτογραφία.