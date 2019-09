ESPN: Κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ ο Γιάννης

Μία ακόμα τιμητική διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ, όπως προέκυψε από το ειδικό αφιέρωμα του ESPN.

Ο «Greek Freak» αποκαθήλωσε τον Λεμπρόν Τζέιμς από την πρώτη θέση της σχετικής λίστας, με τον «Βασιλιά» να πέφτει στην τρίτη.

Στη δεύτερη θέση της ειδικής κατάταξης βρέθηκε ο Καγουάι Λέοναρντ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Άντονι Ντέιβις.

Kawhi. Giannis. The top 2 players in the NBA this season.



ESPN's #NBArank top 100 players for 2019-20 https://t.co/QErI9y2eJO pic.twitter.com/zzo1HqPWTR